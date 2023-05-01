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Врачи удалили у женщины гигантскую опухоль: ее вес больше, чем у пациентки

24-летняя женщина не хотела идти в больницу, однако впоследствии уже не могла нормально жить из-за опухоли, которая весила больше, чем она.

сегодня, 18:15
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Автор:

Slava Kot

Польские врачи госпитализировали 24-летнюю женщину, у которой обнаружили большую опухоль в брюшной полости. Из-за размера образования пациентка не помещалась в КТ-сканер, а ультразвуковое исследование не могло достичь другой стенки кисты, поэтому оказалось малоэффективным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Университетской больницы имени Шопена.

Врачи удалили у женщины гигантскую опухоль: ее вес больше, чем у пациентки

Пациентка у которой удалили кисту весом 100 кг. Фото: Университетская больница имени Шопена

24-летняя пациентка не хотела обращаться в медицинское учреждение из-за страха перед врачами. Однако впоследствии почувствовала сильные боли в спине, одышку и общее плохое состояние. Пациентка прибыла в больницу 19 апреля, где во время осмотра врачи обнаружили кисту. Женщина имела вес 182 кг при росте 158 см, однако могла самостоятельно передвигаться.


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Врачи назначили операцию на 25 апреля. Сначала провели вскрытие брюшной полости, разрезали кисту и выкачали из нее около 100 литров жидкости. Оказалось, что опухоль имела диаметр около одного метра. Таким образом, опухоль имеет больший вес, чем теперь уже прооперированная пациентка.

"Большинство пациентов приходят в больницы с кистами размером 20-30 см, которые считаются большими", — отметила работница гинекологического отделения Анна Богачик.

После операции женщина изменила свое мнение, указывая, что не стоит бояться идти в медицинские учреждения.

"Женщинам, имеющим подобные проблемы, не стоит бояться посещения врача. Это единственный шанс поправиться и вернуться к нормальной жизни. Мои ближайшие планы — выйти из больницы, избавиться от нависшей кожи, вернуться к работе и создать семью", — говорит пациентка.

Напомним, что киста – это доброкачественная опухоль с полой структурой, которая заполнена жидкостью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в чене назвали группу крови, которую склонны выбирать клещи.

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Источник: https://www.facebook.com/uskrzeszow/posts/pfbid0a3znh7RtAt7tDDGLwskfC3zGmi5K7n2yUv6JtjTV35Aog6fMxdHYbdhJXFBLVCGel
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