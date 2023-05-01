Врачи удалили у женщины гигантскую опухоль: ее вес больше, чем у пациентки

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Slava Kot
Польские врачи госпитализировали 24-летнюю женщину, у которой обнаружили большую опухоль в брюшной полости. Из-за размера образования пациентка не помещалась в КТ-сканер, а ультразвуковое исследование не могло достичь другой стенки кисты, поэтому оказалось малоэффективным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Университетской больницы имени Шопена.
Пациентка у которой удалили кисту весом 100 кг. Фото: Университетская больница имени Шопена
24-летняя пациентка не хотела обращаться в медицинское учреждение из-за страха перед врачами. Однако впоследствии почувствовала сильные боли в спине, одышку и общее плохое состояние. Пациентка прибыла в больницу 19 апреля, где во время осмотра врачи обнаружили кисту. Женщина имела вес 182 кг при росте 158 см, однако могла самостоятельно передвигаться.
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Врачи назначили операцию на 25 апреля. Сначала провели вскрытие брюшной полости, разрезали кисту и выкачали из нее около 100 литров жидкости. Оказалось, что опухоль имела диаметр около одного метра. Таким образом, опухоль имеет больший вес, чем теперь уже прооперированная пациентка.
После операции женщина изменила свое мнение, указывая, что не стоит бояться идти в медицинские учреждения.
Напомним, что киста – это доброкачественная опухоль с полой структурой, которая заполнена жидкостью.
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