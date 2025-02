Врачи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем

Отжимания являются отличным тестом для определения силы верхней части тела. Исследования показывают, что количество отжиманий, которые вы можете выполнить, могут свидетельствовать о состоянии сердца. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Eat This, Not That!".

Отжимания от пола. Фото из открытых источников

Отмечается, что исследователи из Гарварда обнаружили, что мужчины, которые могли сделать 40 и более отжиманий, имели значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя личностные факторы, такие как возраст, вес и подготовка, имеют весомое значение. Но есть и общие рекомендации: ниже среднего (0-10 отжиманий). Если трудно достичь этого показателя, то может потребоваться больше сил, чтобы улучшить силу, мышечную выносливость и сердечно-сосудистую форму. Низкие показатели отжиманий часто указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск проблем с метаболизмом.

Средний уровень (11-20 отжиманий). Этот диапазон свидетельствует об умеренной физической форме, но стремление выше может быть полезным для здоровья сердца

Выше среднего (21-39 отжиманий). Это отличный показатель, у вас хорошая выносливость и сила, что, вероятно, свидетельствует о хорошем общем здоровье сердечно-сосудистой системы

Отлично (40+ отжиманий). Это большой показатель того, что ваше сердце, легкие и мышцы работают эффективно вместе. Исследования показывают, что люди в этом диапазоне имеют наименьший риск сердечных проблем

Возникает вопрос: какая связь между отжиманиями и здоровьем сердца? В отличие от изолированных силовых упражнений, отжимания требуют координации всего тела, привлекая грудь, плечи, трицепсы и даже ноги для стабилизации. Это движение проверяет мышечную выносливость и заставляет сердце эффективно перекачивать кровь по всему телу.

Большее количество отжиманий обычно означает: лучшая выносливость сердечно-сосудистой системы: ваше сердце выдерживает длительные нагрузки, не уставая быстро. Улучшение обмена веществ: люди, которые часто отжимаются, имеют более низкое артериальное давление и пониженный уровень холестерина. Усиление мышечной выносливости: поскольку мышцам нужен кислород для поддержания движения, большое количество отжиманий отражает эффективную систему доставки кислорода — один из ключевых показателей здоровья сердца.

