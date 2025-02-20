logo

BTC/USD

98308.78

ETH/USD

2741.64

LTC/USD

129.08

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Врачи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем

Количество отжиманий может рассказать многое об уровне физической подготовки

сегодня, 09:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Отжимания являются отличным тестом для определения силы верхней части тела. Исследования показывают, что количество отжиманий, которые вы можете выполнить, могут свидетельствовать о состоянии сердца. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Eat This, Not That!".

Врачи рекомендуют: тест на отжимание, который может выявить проблемы с сердцем

Отжимания от пола. Фото из открытых источников

Отмечается, что исследователи из Гарварда обнаружили, что мужчины, которые могли сделать 40 и более отжиманий, имели значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя личностные факторы, такие как возраст, вес и подготовка, имеют весомое значение. Но есть и общие рекомендации: ниже среднего (0-10 отжиманий). Если трудно достичь этого показателя, то может потребоваться больше сил, чтобы улучшить силу, мышечную выносливость и сердечно-сосудистую форму. Низкие показатели отжиманий часто указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск проблем с метаболизмом.

Средний уровень (11-20 отжиманий). Этот диапазон свидетельствует об умеренной физической форме, но стремление выше может быть полезным для здоровья сердца

Выше среднего (21-39 отжиманий). Это отличный показатель, у вас хорошая выносливость и сила, что, вероятно, свидетельствует о хорошем общем здоровье сердечно-сосудистой системы

Отлично (40+ отжиманий). Это большой показатель того, что ваше сердце, легкие и мышцы работают эффективно вместе. Исследования показывают, что люди в этом диапазоне имеют наименьший риск сердечных проблем

Возникает вопрос: какая связь между отжиманиями и здоровьем сердца? В отличие от изолированных силовых упражнений, отжимания требуют координации всего тела, привлекая грудь, плечи, трицепсы и даже ноги для стабилизации. Это движение проверяет мышечную выносливость и заставляет сердце эффективно перекачивать кровь по всему телу.

Большее количество отжиманий обычно означает: лучшая выносливость сердечно-сосудистой системы: ваше сердце выдерживает длительные нагрузки, не уставая быстро. Улучшение обмена веществ: люди, которые часто отжимаются, имеют более низкое артериальное давление и пониженный уровень холестерина. Усиление мышечной выносливости: поскольку мышцам нужен кислород для поддержания движения, большое количество отжиманий отражает эффективную систему доставки кислорода — один из ключевых показателей здоровья сердца.

Читайте также на портале "Комментарии" - топовая семерка напитков, которые улучшают настроение и насыщают организм витаминами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/push-up-test-heart-health-check/
Теги:

Новости

Все новости