Топовая семерка напитков, которые улучшают настроение и насыщают организм витаминами

Есть напитки, которые содержат определенные питательные вещества, которые могут повысить настроение и успокоить организм. К тому же они содержат много витаминов и минералов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Real simple.

Полезные напитки. Фото: из открытых источников

Отмечается, что лидером рейтинга по полезности есть зеленый чай. Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что зеленый чай является суперпродуктом и рекомендован для лечения любых болезней, от улучшения иммунного ответа до помощи в расслаблении. Зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая способствует расслаблению и уменьшает стресс, усиливая активность альфа-волн мозга. Также содержит умеренное количество кофеина, который может улучшить бдительность и настроение.

Также стоит обратить внимание на чай с куркумой.

Куркума стала любимым оздоровительным ингредиентом, который полезен для здоровья. Она содержит куркумин — соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которое может помочь регулировать уровни серотонина и дофамина, потенциально уменьшая симптомы депрессии.

Всем с детства знаком вкус кефира. Этот ферментированный йогуртовый напиток может стать идеальным маленьким "подъемом настроения". Богатые пробиотиками напитки, такие как кефир, могут улучшить разнообразие кишечной микробиоты, что связано с улучшением психического здоровья.

Отдельно стоит сказать о чайном грибе. Подобно кефиру, чайный гриб также является ферментированным напитком, который может улучшить здоровье вашего кишечника, что также может улучшить психическое здоровье.

Есть польза и в полюбившемся многим горячем какао. Этот напиток содержит флавоноиды, которые улучшают приток крови к мозгу и когнитивные функции. Это также повышает уровень серотонина, способствуя лучшему настроению.

Если же вы хотите выпить горячий напиток без кофеина, который улучшит ваше настроение, подумайте о выборе ромашкового, лавандового или мятного чая. Травяные чаи содержат биологически активные соединения, которые способствуют расслаблению и уменьшают стресс.

Ну и замыкает рейтинг полезных напитков кофе. Кофеин, содержащийся в кофе, действует как стимулятор центральной нервной системы, повышая уровень дофамина и серотонина, что связано с улучшением настроения и умственной активности. Ученые установили, что умеренное употребление кофе может снизить риск депрессии.

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