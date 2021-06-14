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Врачи назвали самый злостный аллерген сезона

Симптомы, которые вызывает пыльца березы, у детей и взрослых одинаковы

14 июня 2021, 22:19
Автор:

Ольга Чародий

Каждую весну и каждое лето с таянием снега начинаются неприятные ощущения в носу, слезы, кашель и удушье. Сейчас идет сезон пыльцевой аллергии. Наиболее злобный аллерген нынешнего сезона — деревья, особенно береза. Недавно ученые выяснили, что пыльца березы содержит белок Bet v1, который и вызывает гиперреактивность иммунной системы, пишет fxmed.

Врачи назвали самый злостный аллерген сезона

Джо Байден (фото из открытых источников)

Bet v 1 — главный аллерген среди множества других аллергенных белков березового пыльцы. Именно Bet v 1 провоцирует иммунный ответ у 95% людей с аллергией на пыльцу березы.

Симптомы, которые вызывает пыльца березы, у детей и взрослых одинаковы. Выраженность аллергии зависит от погодных условий и ветра. Рано утром признаки проявляются наиболее явно, благодаря высокой концентрации пыльцы в воздухе. При нахождении человека в закрытом помещении симптомы начинают стихать. Это также является особой отличительной чертой аллергии. Для уточнения диагноза следует обратиться к врачу-аллергологу.

Пыльца березы — основной сезонный аллерген Северной и Центральной Европы. Традиционно сезон цветения пыльцы деревьев заканчивается в конце мая, и после него сразу начинается период цветения злаковых трав, который продолжается до конца июля.

Как сообщали ранее клейковина — это белок, который присутствует в пшенице и других зернах, таких как ячмень и рожь. Хотя клейковина обычно встречается в хлебобулочных изделиях и пастах, содержащих муку, ее также можно найти в зерновых, крекерах и соусах или даже таких в неожиданных продуктах, как мороженое, соленья и хот-доги.Аллергия на клейковину – не очень правильное определение, потому что на самом деле это аллергия на пшеницу, а клейковина является одним из ее компонентов. Аллергия на пшеницу — немедленная аллергическая реакция, возникающая, когда иммунная система организма реагирует на протеины пшеницы. Читайте  больше в нашем материале. 


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Источник: https://fxmed.com.ua/mozhet-li-pylca-berezy-byt-prichinoj-pishhevoj-allergii/
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