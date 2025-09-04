Врачи бьют тревогу: распространенная привычка повышает риск развития геморроя на 46%

Врачи предупреждают, что привычка, которой грешат многие, повышает риск развития геморроя на 46%. Эта привычка – пролистывание страниц на телефоне, сидя в туалете.

Геморрой. Иллюстративное фото

Новое исследование показало, что пользователи смартфонов, как правило, сидят на унитазе дольше тех, кто не имеет устройств, пишет издание Daily mail. А это, по словам экспертов, может увеличить риск развития заболевания, также известного как геморрой, включающий болезненные, отечные вены в анальном или ректальном участке.

Результаты нового исследования показали, что время, проведенное в туалете, было значительно выше для пользователей смартфонов: 37% проводили в туалете более пяти минут подряд по сравнению с 7,1% тех, кто не брал свои устройства в туалет.

"Это исследование подтверждает совет людям в целом оставлять смартфоны вне ванной комнаты и пытаться тратить на стул не более нескольких минут", — пишет издание.

Как отмечает СМИ, по данным Национальной службы здравоохранения (NHS), примерно у половины населения Великобритании на определенном этапе жизни развивается один или несколько геморроидальных узлов.

Некоторые ситуации, связанные с повышенным риском, включают запор, беременность и старение. Употребление большого количества клетчатки и питья большого количества воды может помочь предотвратить это состояние.

