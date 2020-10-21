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Врач рассказала, почему нельзя использовать губку для посуды больше одной недели

У каждого есть свои критерии для замены губки для мытья посуды

сегодня, 16:54
Автор:

Любовь Блажко

Каждая хозяйка самостоятельно определяет, когда пришло время поменять губку для посуды. Кто-то меняет ее каждую неделю, другие полагаются на ее внешний вид, а есть и те, кто меняет ее раз в месяц. Микробиолог Светлана Чубатова рассказала, почему менять губку нужно не реже одного раза в неделю. Об этом пишет издание newsyou.

Врач рассказала, почему нельзя использовать губку для посуды больше одной недели

Почему нельзя использовать губку для посуды больше одной недели. Фото: unsplash

Специалист поделилась, что всего за одну неделю использования губка накапливает в себе столько бактерий, что она просто становится бесполезной с точки зрения чистоты.  Если же человек использует ее дольше указанного времени, то губка становится идеальным местом для размножения различных бактерий.

Есть люди, которые каждый раз после мыться посуды обдают губку кипятком, думая, что это ее продезинфицирует. Но это совсем не так: в ней все равно остаются споры бактерий, утверждает Светлана. 

Ученые, которые детально изучали этот вопрос, пришли к выводу, что в губке двухнедельной давности можно обнаружить возбудители кишечной палочки и других инфекционных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие важные правила нужно соблюдать при уборке дома. Когда мы распыляем моющее средство на поверхность, то на ней образуется тонкая пленка. Именно она действует как магнит для пыли и грязи. Поэтому важно наносить специальное средство на салфетку, а не сразу на поверхность, утверждает аллерголог. 


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