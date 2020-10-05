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Аллерголог рассказала, какие важные правила нужно соблюдать при уборке дома

Даже простой пылесос может стать возбудителем инфекций

сегодня, 20:34
Автор:

Любовь Блажко

Уборка дома кажется нам чем-то совершенно обыденным, однако важно знать несколько ключевых правил, чтобы не нанести вред собственному здоровью. Об этом пишет издание segodnya.

Аллерголог рассказала, какие важные правила нужно соблюдать при уборке дома

Какие важные правила нужно соблюдать при уборке дома. Фото: pixabay

Когда мы распыляем моющее средство на поверхность, то на ней образуется тонкая пленка. Именно она действует как магнит для пыли и грязи. Поэтому важно наносить специальное средство на салфетку, а не сразу на поверхность. 

Аллерголог Елена Бачинская рассказала, что мелкие частицы, которые остаются невидимыми для человеческого глаза, имеют сильное влияние на организм. Поэтому крайне важно правильно пользоваться моющими средствами, чтобы не подвергать опасности свое здоровье. 

Что касается пылесоса, тут специалист советует отдать предпочтение очистителю, который будет фильтровать мусор через воду. Тогда мелкие частицы не будут задерживаться в фильтре, а будут сразу смываться водой, что гораздо безопаснее. 

Также нежелательно оставлять влажные махровые полотенца сушиться в ванной комнате, потому что они являются идеальной средой для развития грибковых инфекций. 

И еще одна рекомендация от аллерголога: не стоит держать шторы постоянно открытыми. Потому как большое количество ультрафиолета негативно влияет на мебель в комнате и деревянный пол, отчего они быстрее теряют свою презентабельность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в доме способны вызвать аллергию.


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