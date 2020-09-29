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Какие вещи в доме способны вызвать аллергию

Эти вещи могут представлять угрозу вашему здоровью

29 сентября 2020, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди склонны к аллергической реакции, которую могут вызвать пищевые продукты, плохая экология, пыльца растений и другие вещества. И даже в доме могут находиться предметы, которые подтачивают ваше здоровья изо дня в день. Об этом сообщает издание Wday.

Какие вещи в доме способны вызвать аллергию

Влажные салфетки

Косметические салфетки пропитаны лосьоном, который может содержать конверванты, вызывающие аллергическую реакцию. В результате, может появиться сыпь, сухость кожи, покраснения и зуд.

Подушки

Выделять аллерген, на который остро реагирует организм, могут пылевые клещи, живущие в перьевых подушках и постельном белье. Так что старайтесь держать свои вещи в чистоте, чтобы они не стали источником заражения. 

Освежитель воздуха и дезодорант

Чаще всего этим средством пользуются в помещениях, которое не проветривается, а значит частички эфиров могут попасть в легкие вместе с кислородом. Они накапливаются в организме и вызывают аллергию, а еще заболевания дыхательных путей, почек, так что с этим средством нужно быть поаккуратнее.

Синтетический плед

Некоторые материалы могут вызывать на коже раздражения, покраснения и другие аллергические симптомы. Это не сложно заметить, если вы часто контактируете с синтетикой. В таких случаях, перейдите на натуральную ткань. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как проявляется аллергия на алкоголь.


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