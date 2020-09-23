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Главная Новости Здоровье наше тело Врач рассказала, какой режим сна нужно соблюдать осенью
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Врач рассказала, какой режим сна нужно соблюдать осенью

Всегда придерживайтесь определенного режима сна

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что сон взрослого человека должен составляет не менее восьми часов. Но важна не только продолжительность сна, но и время, когда человек засыпает. Терапевт Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik объяснила, как перейти на "осенний" режим сна, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Врач рассказала, какой режим сна нужно соблюдать осенью

Специалист отметила, что осенью день становится короче, поэтому ложиться спать нужно раньше, приблизительно в 21.00-22.00. Взрослому человеку нужно спать не менее 8 часов, но обязательно ночью, а не в сутки. Наш организм зависит от светового дня и окружающих шумов, поэтому необходимо ложиться вовремя, чтобы не "досыпать" до обеда. Сбой режима может привести к постоянной сонливости, раздражительности, усталости, плохого настроения, потому что "неправильный сон" плохо сказывается на всех процессах.

Если хотите чувствовать себя хорошо, приучите организм ложиться спать раньше, тогда иммунная система будет крепкой, а продуктивность высокой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что плохое качество сна усиливает гнев и злость. Такие выводы сделали американские ученые, исходя из результатов исследования. 


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