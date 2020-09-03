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Любовь Блажко
Если вы часто ощущаете злость или гнев, то причина может скрываться в плохом качестве сна или его недостатке. Об этом пишет издание newsyou.
Доктор психологии личности и социальной психологии, профессор психологии в Университете штата Айова в Эймсе Златан Кризан провел программу исследований. Для этого он пригласил 202 студентов, попросив их вести ежедневные записи и отслеживать количество и качество своего сна. Также он взял к сведению, насколько студенты были подвержены ежедневному стрессу и гневу.
Ученые выяснили, что плохое качество сна усиливает гнев и злость. Фото: unsplash.
Специалист проводил свои наблюдения на протяжении целого месяца. И первые результаты показали, что молодые люди, которые мало спали, часто были в плохом настроении, испытывали гнев.
Это дает возможность установить, что отсутствие качественного сна подрывает эмоциональную адаптацию к неприятным обстоятельствам.
Эксперт подытожил, что полученные данные оказались очень ценными, поскольку они представляют собой причинно-следственные доказательства. Если человек не высыпается и плохо спит, то это способствует его повышенному разочарованию и злости.
"Результаты важны, поскольку они предоставляют убедительные причинно-следственные доказательства того, что ограничение сна усиливает гнев и усиливает разочарование с течением времени", - говорит доктор.
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