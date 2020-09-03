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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые выяснили, что плохое качество сна усиливает гнев и злость
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Ученые выяснили, что плохое качество сна усиливает гнев и злость

Хороший сон — меньше злости и гнева

сегодня, 18:34
Автор:

Любовь Блажко

Если вы часто ощущаете злость или гнев, то причина может скрываться в плохом качестве сна или его недостатке. Об этом пишет издание newsyou.

Доктор психологии личности и социальной психологии, профессор психологии в Университете штата Айова в Эймсе Златан Кризан провел программу исследований. Для этого он пригласил 202 студентов, попросив их вести ежедневные записи и отслеживать количество и качество своего сна. Также он взял к сведению, насколько студенты были подвержены ежедневному стрессу и гневу. 

Ученые выяснили, что плохое качество сна усиливает гнев и злость

Ученые выяснили, что плохое качество сна усиливает гнев и злость. Фото: unsplash.

Специалист проводил свои наблюдения на протяжении целого месяца. И первые результаты показали, что молодые люди, которые мало спали, часто были в плохом настроении, испытывали гнев. 

Это дает возможность установить, что отсутствие качественного сна подрывает эмоциональную адаптацию к неприятным обстоятельствам. 

Эксперт подытожил, что полученные данные оказались очень ценными, поскольку они представляют собой причинно-следственные доказательства. Если человек не высыпается и плохо спит, то это способствует его повышенному разочарованию и злости. 

"Результаты важны, поскольку они предоставляют убедительные причинно-следственные доказательства того, что ограничение сна усиливает гнев и усиливает разочарование с течением времени", - говорит доктор. 


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