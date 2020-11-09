Врач рассказала, что нужно делать, если на вас чихнули

Сезон простудных заболеваний сейчас на подъеме, поэтому следует укреплять свой иммунитет и одеваться потеплее. Плюс ко всему, ситуацию обостряет коронавирусная инфекция, набирающая обороты. Эпидемиолог Антонина Плоскирева рассказала, как защитить себя от микробов при контакте с болеющим человеком.

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Специалист отметила, как нужно действовать, если в общественном месте (лифте, магазине или метро) на вас кто-то чихнул. И в первую очередь, стоит сменить защитную маску, не прикасаясь к ее наружной стороне и надеть новую. При чихании в воздух вылетает до 100 тысяч микробов, так что необходимо предотвратить их попадание в ваш организм. Также эксперт советует сменить перчатки или обработать их антисептическим средством.

Желательно после такого "происшествия" еще умыться и промыть нос, например, соляным раствором или противовирусными каплями.

Помните, что в общественных местах лучше не появляться без маски, иначе риск заболеть простудными заболеваниями, а также коронавирусом в разы возрастает. Для поддержания организма в тонусе придерживайтесь обычных правил: правильно питайтесь, не забывайте о физической активности, откажитесь от вредных привычек.

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