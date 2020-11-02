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Врач объяснила, почему нельзя сдерживать кашель и чихание

Кашель и чихание - защитные реакции организма

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Во время гриппа или простуды мы часто жалуемся на кашель и чихание, не понимая, что это природные механизмы, которые помогают нам избавиться от микробов и слизи. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, почему вредно их сдерживать, передает издание Medikforum.

Врач объяснила, почему нельзя сдерживать кашель и чихание

Специалист отметила, что с помощью кашля и чихания мы избавляем организм от микробов, вирусных частиц, слизи, пыли и различных аллергенов. Когда мы сдерживаем чихание, зажимая нос рукой, то по сути мы зажимаем сильный поток воздуха в носоглотке, создавая высокое давление. Воздух насильно проталкивается в слуховые трубы, а это вредит слизистой оболочке и мелким капиллярам. Когда мы сдерживаем кашель, то все вредные микроорганизмы остаются в носоглотке, а это грозит такими заболеваниями, как отит и гайморит. 

Именно поэтому сдерживать такие защитные реакции организма не стоит, ведь чем быстрее мы избавимся от мокроты, тем лучше для нас.

Если вы находитесь в людном месте, тогда чихать и кашлять нужно в сухую салфетку или платок, чтобы никого не заразить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие способы помогут вылечить кашель.


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