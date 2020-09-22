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Врач рассказал, как защититься от опасной болезни глаз

Глаза – один из самых важных органов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские ученые рассказали, как можно защитить глаза от серьезного заболевания, которое чаще всего проявляется у людей пожилого возраста. Речь идет о катаракте, которая может привести к полной слепоте. Такую информацию предоставило издание The Insider.

Врач рассказал, как защититься от опасной болезни глаз

© DREW GRAHAM/UNSPLASH

Диетолог Джулианна Хевер провела исследование, результаты которого доказали, что витамин А, а также медь и цинк могут значительно снизить риск развития катаракты (частичного либо полного помутнения хрусталика глаза, - прим. авт.).

В эксперименте приняло участие около 5 тысяч человек, возраст которых составлял 50-80 лет. У них была диагностирована катаракта, дегенерация желтого пятна и другие проблемы со зрением. Добровольцев поделили на четыре группы. Первая в течение пяти лет каждый день принимала витамин А, а еще медь и цинк, вторая - только витамин А, третья - только медь и цинк, а четвертой давали плацебо. 

Результаты эксперимента показали, что у добровольцев из первой группы на 19% снизился риск ослепнуть и еще на 25% замедлилась дисфункция зрения. 

Эксперты говорят, что необходимо обогащать рацион продуктами, которые содержат эти витамины и полезные вещества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как остановить ухудшение зрения.


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