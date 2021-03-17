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Врач объяснил, почему опасно спать на старых подушках

Такие подушки угрожают здоровью больше, чем вы думаете

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Подушка — важный элемент здорового сна, а от сна зависит и наше самочувствие. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему периодически нужно менять эту постельную принадлежность.

Врач объяснил, почему опасно спать на старых подушках

Почему нельзя спать на старых подушках / фото: Getty Images

Специалист отметил, что срок "жизни" подушки зависит от ее материала, например, перьевые и пуховые прослужит вас всего 6 месяцев, а изделия из современных синтетических материалов — до 5 лет. По истечению этого срока, подушки нужно менять, но многие люди игнорируют эти советы, не подозревая, какими последствиями это может обернуться. 

Аллерголог отметил, что подушка может являться источником сильных аллергенов, на ней скапливается бытовая пыль, клещи, плесневые грибки, волоски, частички отмершего эпителия кожи и т. д. Поэтому, не удивительно, что из-за старых подушек могут возникать проблемы со здоровьем. Люди, которые не меняют подушки 5 и более лет чаще всего страдают хроническим насморком, головными болями, бронхиальной астмой. А еще доказано, что загрязнение подушки способствует развитию перхоти.  Различные недомогания могут возникнуть из-за микроскопических насекомых, для которых ваша подушка — уютный дом. Эти насекомые не кусаются, они лишь питаются эпителием, капельками пота или слюны, которые остаются на подушке. Так что стоит регулярно заботиться о том, что ваши постельные принадлежности были в чистоте.

Напомним, что врачи советуют на ночь класть под подушку зубчик чеснок. Для чего это нужно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава ИИТ Станислав Косарев рассказал, почему нельзя класть телефон под подушку во время сна.


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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/vrach-obyasnil-pochemu-opasno-spat-na-starykh-podushkakh/
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