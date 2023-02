Врач не принимал душ пять лет. Какие выводы из эксперимента

Доктор Джеймс Хэмблин. Фото из открытых источников

Джеймс Хэмблин на пять лет отказался от мыла и другой косметики и классического душа. Он решил проверить, как повлияет отсутствие ванны на микробиом кожи. Его выводы могут кого-то шокировать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британский научный ресурс IFLScience.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Врач и преподаватель общественного здравоохранения Йельского университета Джеймс Хэмблин недавно издал свою новую книгу Clean: The New Science of Skin (Чистота: Новая наука о коже), в которой разрушает современные убеждения о гигиене. Гемблин отказался на пять лет от душа, мыла (за исключением мытья рук, которое необходимо в его профессии) и косметических средств по уходу за кожей.

Как вспоминает Джеймс Хэмблин, все началось с необходимости сэкономить деньги. Врач начал размышлять над тем, сколько у него уходит денег на косметические средства и на сколько они эффективны. Так Гемблин начал свой эксперимент.

"Наша кожа, как и наш кишечник, является домом для триллионов полезных для нас микробов, но мы постоянно убиваем их во время гигиенических ритуалов", – утверждает врач.

По мнению врача, сегодня человечество зашло слишком далеко в использовании гигиенических средств, а некоторые из них могут быть просто вредны. Хэмблин считает, что чем больше мы смываем наш природный микробиом, тем более уязвимыми мы становимся к вредным и патогенным микробам, угрям и аллергии.

Джеймс Хэмблин делится выводами эксперимента и отмечает, что его подмышки больше не пахнут так неприятно, чем тогда, когда он иногда забывал использовать дезодорант. У врача улучшился цвет лица, Хэмблин избавился от прыщей, а его кожа перестала быть жирной.

Хэмблин отмечает, что не стоит участвовать в таком радикальном эксперименте, однако просит пересмотреть свои гигиенические привычки и средства по уходу за кожей.

"Мы бездумно подверглись маркетингу огромной индустрии и культа красоты, и большинство косметики, которую мы используем, не нужно и не эффективно", — заключает врач.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выбрать апельсины без косточек. Следует обратить внимание на одну деталь

Также "Комментарии" писали, что учении выяснили, какой кофе самый опасный для здоровья человека.