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Врач не принимал душ пять лет. Какие выводы из эксперимента

Доктор пять лет не пользуется мылом, дезодорантом и гелями для душа. Тело ополаскивает водой. До каких результатов он дошел.

сегодня, 14:40 comments1758
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Автор:

Slava Kot

Врач не принимал душ пять лет. Какие выводы из эксперимента

Доктор Джеймс Хэмблин. Фото из открытых источников

Джеймс Хэмблин на пять лет отказался от мыла и другой косметики и классического душа. Он решил проверить, как повлияет отсутствие ванны на микробиом кожи. Его выводы могут кого-то шокировать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британский научный ресурс IFLScience.


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Врач и преподаватель общественного здравоохранения Йельского университета Джеймс Хэмблин недавно издал свою новую книгу Clean: The New Science of Skin (Чистота: Новая наука о коже), в которой разрушает современные убеждения о гигиене. Гемблин отказался на пять лет от душа, мыла (за исключением мытья рук, которое необходимо в его профессии) и косметических средств по уходу за кожей.

Как вспоминает Джеймс Хэмблин, все началось с необходимости сэкономить деньги. Врач начал размышлять над тем, сколько у него уходит денег на косметические средства и на сколько они эффективны. Так Гемблин начал свой эксперимент.

"Наша кожа, как и наш кишечник, является домом для триллионов полезных для нас микробов, но мы постоянно убиваем их во время гигиенических ритуалов", – утверждает врач.

По мнению врача, сегодня человечество зашло слишком далеко в использовании гигиенических средств, а некоторые из них могут быть просто вредны. Хэмблин считает, что чем больше мы смываем наш природный микробиом, тем более уязвимыми мы становимся к вредным и патогенным микробам, угрям и аллергии.

Джеймс Хэмблин делится выводами эксперимента и отмечает, что его подмышки больше не пахнут так неприятно, чем тогда, когда он иногда забывал использовать дезодорант. У врача улучшился цвет лица, Хэмблин избавился от прыщей, а его кожа перестала быть жирной.

Хэмблин отмечает, что не стоит участвовать в таком радикальном эксперименте, однако просит пересмотреть свои гигиенические привычки и средства по уходу за кожей.

"Мы бездумно подверглись маркетингу огромной индустрии и культа красоты, и большинство косметики, которую мы используем, не нужно и не эффективно", — заключает врач.

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Источник: https://www.iflscience.com/doctor-explains-why-he-hasnt-used-soap-in-five-years-63174
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