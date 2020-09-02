Врач назвала простой способ избежать гипертонии

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Светлана Шкурупий
Многие люди жалуются на гипертонию, которая характеризуется повышенным артериальным давлением. Специалисты из Blood Pressure UK назвали способ, который поможет избежать этого симптома и улучшить самочувствие. Об этом сообщает издание Express.
Доктор Розмари Леонард отметила, что занятия йогой - одно из самых эффективных средств в борьбе с гипертонией. Упражнения улучшают качество дыхания, способствуют его нормализации, а также расслабляют тело. Все эти факторы снижают повышенное давление и улучшают состояние организма в целом.
Плюс ко всему, йога помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшает гормональный фон, укрепляет мышцы, а также снимает стресс и нервное напряжение.
Результаты исследования, в котором приняло участие около 400 человек, показало, что регулярные занятия йогой помогают бороться с гипертонией, а точнее снижают давление на 4-5 пунктов.
Врач отметила, что сначала стоит освоить асаны для новичков, а потом переходить на более сложные упражнения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, употребление какого сока препятствует развитию гипертонии.
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