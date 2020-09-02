kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.09.2020

BTC/USD

12030.95

ETH/USD

483.52

LTC/USD

63.71

НБУ 02.09.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.23

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врач назвала простой способ избежать гипертонии
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвала простой способ избежать гипертонии

Гипертония – одно из самых распространенных заболеваний

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на гипертонию, которая характеризуется повышенным артериальным давлением. Специалисты из Blood Pressure UK назвали способ, который поможет избежать этого симптома и улучшить самочувствие. Об этом сообщает издание Express.

Доктор Розмари Леонард отметила, что занятия йогой - одно из самых эффективных средств в борьбе с гипертонией. Упражнения улучшают качество дыхания, способствуют его нормализации, а также расслабляют тело. Все эти факторы снижают повышенное давление и улучшают состояние организма в целом.

Врач назвала простой способ избежать гипертонии

Плюс ко всему, йога помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшает гормональный фон, укрепляет мышцы, а также снимает стресс и нервное напряжение.

Результаты исследования, в котором приняло участие около 400 человек, показало, что регулярные занятия йогой помогают бороться с гипертонией, а точнее снижают давление на 4-5 пунктов.

Врач отметила, что сначала стоит освоить асаны для новичков, а потом переходить на более сложные упражнения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, употребление какого сока препятствует развитию гипертонии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!