logo
Русский Українська

BTC/USD

36219.84

ETH/USD

2584.38

LTC/USD

179.41

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врач назвал органы, по которым бьет гипертония
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвал органы, по которым бьет гипертония

Врач Александр Мясников рассказал, какие органы чаще всего становятся мишенями для гипертонии и страдают от ее последствий

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Артериальная гипертония — широко распространенное в мире заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, если не предпринимать никаких мер. Врач Александр Мясников назвал органы, которые больше всего страдают от этого состояния.

Врач назвал органы, по которым бьет гипертония

По каким органам тела бьет гипертония (фото из открытых источников)

Гипертония (повышенное давление) ухудшает общее самочувствие и мешает вести привычный образ жизни. Если такое состояние вам беспокоит регулярно, тогда стоит обратиться к специалисту и пройти обследование. Это важно сделать, поскольку заболевание бьет по важным органам нашего тела.

По словам специалиста, проблемы со зрением являются одним из признаков, указывающих на гипертонию. Артериальное давление увеличивается, кровь в большом количестве поступает в мозг, а это негативно отражается на зрительной системе. Могут появиться "мушки" в глазах, размытость, пелена. 

Помимо этого, под угрозой находятся почки и сердце. Когда давление постоянно скачет, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушается работа нашего "внутреннего" фильтра — почек. 

Напомним, что бороться с гипертонией можно с помощью хорошо известного продукта, который можно найти в любом магазине. Эффективность этого средства была доказана учеными. Речь идет об обычном томатном соке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миллионы люди страдают гипертонией, но лишь единицы уделяют этому заболеванию должное внимание. А из-за того, что эта тема обросла многочисленными домыслами и теориями, лечить расстройство стало еще труднее. Врач-кардиолог решила развенчать самые популярные мифы о гипертонии, которым привыкли верить люди.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/health/119559-myasnikov-nazval-organy-po-kotorym-bet-gipertoniya.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ