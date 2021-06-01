Врач назвал органы, по которым бьет гипертония

Артериальная гипертония — широко распространенное в мире заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, если не предпринимать никаких мер. Врач Александр Мясников назвал органы, которые больше всего страдают от этого состояния.

По каким органам тела бьет гипертония (фото из открытых источников)

Гипертония (повышенное давление) ухудшает общее самочувствие и мешает вести привычный образ жизни. Если такое состояние вам беспокоит регулярно, тогда стоит обратиться к специалисту и пройти обследование. Это важно сделать, поскольку заболевание бьет по важным органам нашего тела.

По словам специалиста, проблемы со зрением являются одним из признаков, указывающих на гипертонию. Артериальное давление увеличивается, кровь в большом количестве поступает в мозг, а это негативно отражается на зрительной системе. Могут появиться "мушки" в глазах, размытость, пелена.

Помимо этого, под угрозой находятся почки и сердце. Когда давление постоянно скачет, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушается работа нашего "внутреннего" фильтра — почек.

Напомним, что бороться с гипертонией можно с помощью хорошо известного продукта, который можно найти в любом магазине. Эффективность этого средства была доказана учеными. Речь идет об обычном томатном соке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миллионы люди страдают гипертонией, но лишь единицы уделяют этому заболеванию должное внимание. А из-за того, что эта тема обросла многочисленными домыслами и теориями, лечить расстройство стало еще труднее. Врач-кардиолог решила развенчать самые популярные мифы о гипертонии, которым привыкли верить люди.

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