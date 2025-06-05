Врач назвал категории людей, которым срочно нужно отказаться от газировки

Многие из нас отдают предпочтение газировке, полагая, что этот напиток не только безвредный, но и полезный для организма. Однако, как оказалось, этот выбор может нести скрытые риски для определенных категорий людей.

Газировка. Фото: из открытых источников

Врач Хулио Масет рассказал, что газировка, как и обычная, одинаково хорошо увлажняет организм и не содержит калорий. Более того, некоторые исследования показывают, что она может улучшать пищеварение и облегчать чувство тяжести после еды. Это делает ее привлекательным выбором для многих.

Однако, не все так однозначно. Доктор Масет и другие специалисты категорически не рекомендуют газировку людям, страдающим гастроэзофагеальным рефлюксом.

Газ в напитке может усилить симптомы рефлюкса, вызывая изжогу и дискомфорт.

Гастроэнтеролог обратил внимание, что газированные напитки могут вызывать вздутие живота и газы у людей с СРК, значительно ухудшая их состояние.

Кроме того, существуют опасения относительно влияния газировки на зубную эмаль. Некоторые эксперты предостерегают, что кислотность газировки может привести к эрозии эмали. Хотя этот эффект значительно менее выражен, чем у сладких газированных напитков, содержащих сахар или искусственные подсластители, риск все же существует.

Специалисты советуют употреблять газировку умеренно, желательно во время еды. Она не должна полностью заменять обычную негазированную воду, которая остается лучшим вариантом для ежедневной гидратации организма.

Если вы страдаете СПК или ГЭРБ, или же замечаете дискомфорт после употребления газировки, лучше всего полностью отказаться от нее. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать те напитки, которые способствуют вашему благополучию, а не провоцируют проблемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — об этой пользе от кофе еще никто не знал: ученые пришли к новому открытию.



