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Об этой пользе от кофе еще никто не знал: ученые пришли к новому открытию

Кофе содержит соединения, которые действуют как пребиотики

сегодня, 08:15 comments1136
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Кравцев Сергей

Утренний кофе – это не просто традиция или приятная привычка для пробуждения, но и, как оказалось, настоящий эликсир для вашего здоровья.

Об этой пользе от кофе еще никто не знал: ученые пришли к новому открытию

Кофе. Фото: из открытых источников

Ученые пришли к выводу, что есть новая, ранее неизвестная польза от кофе. Исследования показывают, что ежедневное употребление кофе дает мощный импульс "дружественным" микробам, обитающим в пищеварительной системе. Это положительное влияние на бактерии кишечника ведет к улучшению общего состояния здоровья и, как следствие, может способствовать долголетию.

Напиток содержит полифенолы, которые действуют как пребиотики — вещества, питающие полезные бактерии в кишечнике. Эти соединения способствуют росту таких бактерий, как Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes и Faecalibacterium.

Кофе содержит соединения, которые действуют как пребиотики. Это означает, что они питают пробиотические (полезные) бактерии, обеспечивая их необходимыми питательными веществами для роста и нормального функционирования.

Также нужно знать, что кофеин, известный своими стимулирующими свойствами, не только бодрит вас, но и, как оказалось, увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике.

Кофе богат растительными соединениями, называемыми полифенолами. Они действуют как противовоспалительные антиоксиданты и помогают снизить риск развития рака, нейтрализуя вредные свободные радикалы — химические вещества, повреждающие клетки. В частности, хлорогеновая кислота, специфический полифенол, содержащийся в кофе, продемонстрировала способность снижать риск диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени, а также способствовать снижению веса.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/diet/gut-health/coffee-gut-health/

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