От удовольствия к зависимости один шаг: чем рискуют любители кофе

Кофе называют одним из самых популярных напитков в мире. Кофе, благодаря содержимому кофеина, может стимулировать нервную систему, повышать концентрацию и уменьшать усталость. Однако кофе не только полезен для организма. Специалисты отмечают значительные риски при употреблении напитка. Среди главных – появление бессонницы, повышение артериального давления. И это не полный список угроз.

Кофе. Иллюстративное фото

Когда кофе может быть полезным

Отмечается, что напиток содержит антиоксиданты, которые помогают в борьбе со стрессом и воспалениями в организме. Исследования доказывают, что умеренное потребление кофе может снизить риск развития некоторых хронических заболеваний, таких как:

- сердечно-сосудистые заболевания. Умеренное употребление кофе может улучшать работу сердца и снижать риск инфаркта,

– диабет 2 типа. Регулярное потребление кофе может снизить риск диабета,

- нейродегенеративные заболевания – кофеин может снижать риск болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Чем рискуют кофеманы

Полезные свойства кофе могут побуждать к употреблению этого напитка, однако нужно соблюдать меру. При чрезмерном потреблении возникают следующие риски:

- повышение АД. Кофеин может временно повышать давление, что опасно для людей с гипертонией,

- нарушение сна. Большое количество кофе, выпитого во второй половине дня, может спровоцировать бессонницу,

– зависимость. Регулярное потребление кофеина может привести к зависимости и симптомам отмены, таким как головная боль и раздражительность,

– проблемы с пищеварением. Кофе может раздражать желудочно-кишечный тракт, вызывая кислотный рефлюкс или дискомфорт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каким органам кофе наносит наибольший вред.



