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Врач назвал главные симптомы "индийского" штамма коронавируса

Специалист отметил, что особенностью этого штамма является его очень быстрое распространение среди людей

сегодня, 12:15
Автор:

Лиля Воробьева

В Минздраве официально сообщили, что мутировавший штамм коронавируса из Индии уже есть в Украине. Его особенностью является то, что больные имеют симптомы, которые больше похожи на пищевое отравление. Об этом сообщил врач Тарас Жиравецький на своей странице в Facebook.

Врач назвал главные симптомы "индийского" штамма коронавируса

Врач дал полезные советы (фото из открытых источников)

Специалист также отметил, что особенностью этого штамма является его очень быстрое распространение среди людей.

"Нам всем уже надо готовиться. Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией. Поэтому снова возрастает вероятность заразиться новым штаммом вируса на море", — рассказал Жиравецький.

Кроме этого, медик отметил, что у пациентов, которые уже победили мутированную коронавирусную инфекцию есть антитела, поэтому практически невозможно снова заразиться.

Врач Тарас Жиравецький дал несколько важных советов людям, которые уже заболели. В частности, он советует сбивать температуру с первого дня, не выходя из дома на 4-5 день болезни, даже если у вас легкая форма, ведь холодный воздух может навредить легким и вызвать осложнение болезни. А еще — больным нужно перестать заниматься спортом, минимум на один месяц, не спешить делать с первого дня заболевания компьютерную томографию легких. Если же у больного есть другие сопутствующие заболевания, необходимо немедленно записаться на встречу к профильному врачу.

Кроме этого, медик советует бросить курить, употреблять алкоголь, вредную пищу. А в дорогу с собой всегда брать аптечку, ведь за границей найти нужные медицинские препараты  очень сложно.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Ляшко рассказал, как в Украине готовились к вирусу из Индии. По его словам, в Украине уже готовятся к появлению штамма коронавируса из Индии. В стране активно наращивают темпы вакцинации, а на границе уже вводят  новые ограничения для граждан из других стран.


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Источник: https://www.facebook.com/100000489031315/posts/6332715196754719/
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