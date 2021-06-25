Врач назвал главные симптомы "индийского" штамма коронавируса

В Минздраве официально сообщили, что мутировавший штамм коронавируса из Индии уже есть в Украине. Его особенностью является то, что больные имеют симптомы, которые больше похожи на пищевое отравление. Об этом сообщил врач Тарас Жиравецький на своей странице в Facebook.

Врач дал полезные советы (фото из открытых источников)

Специалист также отметил, что особенностью этого штамма является его очень быстрое распространение среди людей.

"Нам всем уже надо готовиться. Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией. Поэтому снова возрастает вероятность заразиться новым штаммом вируса на море", — рассказал Жиравецький.

Кроме этого, медик отметил, что у пациентов, которые уже победили мутированную коронавирусную инфекцию есть антитела, поэтому практически невозможно снова заразиться.

Врач Тарас Жиравецький дал несколько важных советов людям, которые уже заболели. В частности, он советует сбивать температуру с первого дня, не выходя из дома на 4-5 день болезни, даже если у вас легкая форма, ведь холодный воздух может навредить легким и вызвать осложнение болезни. А еще — больным нужно перестать заниматься спортом, минимум на один месяц, не спешить делать с первого дня заболевания компьютерную томографию легких. Если же у больного есть другие сопутствующие заболевания, необходимо немедленно записаться на встречу к профильному врачу.

Кроме этого, медик советует бросить курить, употреблять алкоголь, вредную пищу. А в дорогу с собой всегда брать аптечку, ведь за границей найти нужные медицинские препараты очень сложно.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Ляшко рассказал, как в Украине готовились к вирусу из Индии. По его словам, в Украине уже готовятся к появлению штамма коронавируса из Индии. В стране активно наращивают темпы вакцинации, а на границе уже вводят новые ограничения для граждан из других стран.

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