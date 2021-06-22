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Готова ли Украина к "индийскому" штамму коронавируса

Виктор Ляшко заявил, что в стране продолжается активная кампания по иммунопрофилактике, чтобы защитить украинцев

сегодня, 17:30
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине уже готовятся к появлению штамма коронавируса из Индии. В стране активно наращивают темпы вакцинации, а на границе уже готовятся к новым ограничениям для граждан из других стран. Об этом во время пресс-конференции, состоявшейся после всеукраинского форума "Украина 30", рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Готова ли Украина к "индийскому" штамму коронавируса

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба форума "Украина 30"

Чиновник заявил, что противостоять мутировавшему вирусу может масштабная вакцинация населения.

"Сегодня мы готовимся путем проведения активной вакцинации наших граждан. На сегодня в Украине в наличии есть 2 628 000 доз вакцины. Сейчас мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет увеличиваться каждый день", — отметил Ляшко.

Кроме того, он заявил, что параллельно с активной кампанией вакцинации каждый, кто приезжает в Украину, должен показать отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест, а также документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса утвержденными в Европе препаратами против коронавирусной инфекции.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Виктор Ляшко хочет увеличить наказание за подделку документов о вакцинации. Министр здравоохранения Украины предлагает ужесточить наказание за подделку справок о вакцинации от COVID, чтобы избежать ситуации в Европе о недоверии к украинским документам. Он предлагает законодательную новацию об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведение прививок. Министр МОЗ отметил, что после проведенных ПЦР-тестов появилось большое количество поддельных данных лабораторных протоколов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JI9gFbHW5xc&list=PLhhqIPdCjhzpSsOF9SfUAovgBve1lgQux&index=14
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