Врач назвал болезни, на которые указывают ночные кошмары

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Светлана Шкурупий
Многие люди жалуются на проблемы со сном, в частности на появление ночных кошмаров. Как оказалось, причиной этого состояния могут быть некоторые заболевания. Таким мнением поделился врач Виктор Лунев.
какие болезни могут спровоцировать появление кошмаров / фото: Shutterstock / Fotodom
Специалист считает, что спровоцировать неприятные сновидения может язва желудка — распространенное заболевание, основным признаком которого является образование в стенке желудка дефекта (язвы). Болезнь протекает с периодами обострений (чаще весной и осенью) и периодами ремиссий. По словам врача, это воспаление может привести к стрессу, чувству боли и дискомфорту, которое обостряется в ночное время.
Также проблемы со сном могут быть причиной синдрома беспокойных ног — это состояние, при котором вы чувствуете дискомфорт, связанный с неприятными ощущениями в нижних (а иногда и в верхних) конечностях. В таких случаях Виктор Лунев рекомендует обратиться за помощью к невропатологу.
Еще вызывать ночные кошмары может неправильное питание, в частности переедание вечером. Медик не рекомендует употреблять на ужин "тяжелые" блюда, а также советует отказаться от приема пищи за три часа до сна.
Помимо этого, к плохим сновидениям может привести храп, прием средств от гипертензии и антидепрессантов. Однако самой главной причиной ночных кошмаров Лунев назвал стресс.
Напомним, что профессор Роман Бузунов рассказал, почему людей могут мучать кошмары и какие методы помогут эффективно от них избавиться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ночные кошмары чаще всего снятся людям, страдающим невротизмом. Об этом заявили немецкие исследователи, работающие в Центральном институте психического здоровья.
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