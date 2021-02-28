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Врач назвал болезни, на которые указывают ночные кошмары

Эти болезни могут стать причиной беспокойного сна

сегодня, 22:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на проблемы со сном, в частности на появление ночных кошмаров. Как оказалось, причиной этого состояния могут быть некоторые заболевания. Таким мнением поделился врач Виктор Лунев. 

Врач назвал болезни, на которые указывают ночные кошмары

какие болезни могут спровоцировать появление кошмаров / фото: Shutterstock / Fotodom

Специалист считает, что спровоцировать неприятные сновидения может язва желудка — распространенное заболевание, основным признаком которого является образование в стенке желудка дефекта (язвы). Болезнь протекает с периодами обострений (чаще весной и осенью) и периодами ремиссий. По словам врача, это воспаление может привести к стрессу, чувству боли и дискомфорту, которое обостряется в ночное время.

Также проблемы со сном могут быть причиной синдрома беспокойных ног — это состояние, при котором вы чувствуете дискомфорт, связанный с неприятными ощущениями в нижних (а иногда и в верхних) конечностях. В таких случаях Виктор Лунев рекомендует обратиться за помощью к невропатологу. 

Еще вызывать ночные кошмары может неправильное питание, в частности переедание вечером. Медик не рекомендует употреблять на ужин "тяжелые" блюда, а также советует отказаться от приема пищи за три часа до сна. 

Помимо этого, к плохим сновидениям может привести храп, прием средств от гипертензии и антидепрессантов. Однако самой главной причиной ночных кошмаров Лунев назвал стресс.

Напомним, что профессор Роман Бузунов рассказал, почему людей могут мучать кошмары и какие методы помогут эффективно от них избавиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ночные кошмары чаще всего снятся людям, страдающим невротизмом. Об этом заявили немецкие исследователи, работающие в Центральном институте психического здоровья.


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Источник: https://profile.ru/news/society/vrach-nazval-bolezni-na-kotorye-ukazyvayut-nochnye-koshmary-719060/
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