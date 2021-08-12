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Врач из Израиля рассказал, какая вакцина лучше защищает от штамма "Дельта"

В эффективного препарата от штамма "Дельта" есть еще один важный плюс, рассказал медик

сегодня, 20:11
Автор:

Лиля Воробьева

Израильский врач Борис Брыль рассказал, что сегодня самым эффективным препаратом против коронавирусной инфекции, в частности, мутировавшего штамма "Дельта" является американская вакцина Moderna. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

Врач из Израиля рассказал, какая вакцина лучше защищает от штамма "Дельта"

Врач рассказал о эффективную вакцину (фото из открытых источников)

По словам специалиста, именно этот препарат показал свою высокую эффективность. Он также рассказал, что вакцина имеет очень важный нюанс, ее не нужно делать третий раз.

Известно, что первой вакциной в мире, которую одобрила ВОЗ, стала, разработанная американской и немецкой биотехнологическими компаниями — Phizer / BioNTech.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том,  как распознать основные симптомы штамма "Дельта ".

Особенно опасен и заразен мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал в нашу страну. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Поэтому в Минздраве назвали важные симптомы мутировавшего вируса.

Для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что большая опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении. Этот фактор и отличает его от других мутировавших штаммов коронавируса, что сегодня зарегистрированы и подтверждены в мире. Врачи предупреждают украинцев, что "Дельта" гораздо опаснее и заразнее, чем обычный COVID. Основными симптомами индийского штамма является боль в горле, головная боль, насморк. Кроме этого, медики сообщают о еще нескольких важных симптомах, которые могут подтвердить болезнь. А именно: проблемы и нарушение слуха, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сгустки крови, из-за которых погибают ткани в организме.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/11950-vrach-nazval-samuyu-effektivnuyu-vakcinu-protiv-shtamma-delta
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