Восемь способов, как начать свой день с позитива

Чтобы день выдался продуктивным и был наполнен положительными эмоциями, его стоит начинать с позитива и правильных действий. Американский эксперт, менеджер по коммуникациям Лорен Боуэн рассказал, как это сделать, передает издание НВ.

С чего нужно начинать утро | Yuganov Konstantin

Расслабьтесь

Не стоит сразу после пробуждения искать мобильный телефон, заходить в социальные сети или почту, потому что такими действиями вы себя нагружаете, а утро необходимо начинать спокойно и расслаблено. Не думайте о сложных рабочих задачах, проблемах и прочем, наслаждайтесь каждым моментом!

Сконцентрируйтесь на хорошем

Прежде, чем встать с кровати и начинать сборы на работу, перечислите в уме три вещи, за которые благодарны миру. Пусть они вдохновляют вас на протяжение всего дня.

Выпейте стакан воды

После пробуждения выпейте стакан обычной воды, она поможет запустить обменные процессы в организме и улучшить самочувствие.

Вдохните немного свежего воздуха

Выйдите на балкон или порог своего дома и сделайте вдох свежего воздуха и мысленно скажите себе, что этот день будет прекрасным и никак иначе.

Позавтракайте

Не игнорируйте утренний прием пищи. Чтобы день выдался продуктивным, вы должны пополнить свои запасы энергии и сил, поэтому завтрак должен быть полезным и сытным.

Двигайтесь

Начните свое утро с зарядки, йоги, танцев под любимую музыку - все это добавит вашему телу бодрости, вдохновит на новые свершения и придаст позитива.

Установите цели и похвалите себя

Установите себе на день 2-3 цели, которые хотите достичь и уверенно идите к ним. Не забудьте похвалить себя за талант, решительность, настойчивость и целеустремленность.

Улыбайтесь

Начинайте свое утро с улыбки и дарите ее всем окружающим, ведь она сделает день светлее!

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