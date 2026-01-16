Ваша жизнь в корне изменится благодаря этой 5-минутной привычке: что советуют медики

Даже минимальные коррекции ежедневного образа жизни могут оказать ощутимое влияние на долголетие. Исследователи утверждают: если ежедневно уделять только пять дополнительных минут двигательной активности и сократить время сиденья примерно на полчаса, это уже способно положительно сказаться на продолжительности жизни. К таким выводам пришли авторы крупного международного исследования с участием более 135 тысяч человек из Великобритании, США, Норвегии и Швеции. О результатах работы сообщило издание The Guardian.

Фото: из открытых источников

Ученые из Норвежской школы спортивных наук установили, что даже непродолжительная физическая активность умеренной интенсивности — в частности, быстрая ходьба — в течение пяти минут в день может снизить общий риск преждевременной смерти примерно на 10%. В то же время, уменьшение сидячего времени на 30 минут ассоциируется со снижением этого риска еще на 7%.

Наибольшую пользу от таких изменений получают люди с низким уровнем активности. Именно для них добавление нескольких минут движения в течение дня может оказать наиболее ощутимый эффект. Исследователи отмечают, что эти данные не следует воспринимать как индивидуальные рекомендации, однако они наглядно демонстрируют, какой потенциал имеют даже небольшие изменения для здоровья населения в целом.

Не принимавший участия в исследовании профессор Оксфордского университета Эйден Догерти назвал полученные результаты важным шагом вперед. Его позицию поддержал и ученый Университета Брунеля в Лондоне Дэниел Бэйли, отметив, что пять минут дополнительной активности вполне реалистичная цель даже для малоподвижных людей. К умеренной активности он относит скорую ходьбу, домашние дела или работу на приусадебном участке.

Как уже писали "Комментарии", латеральная парафациальная зона — это скопление нервных клеток в стволе мозга, отвечающее за бессознательные процессы в организме. Именно она принимает участие в регуляции дыхания, работе сердца и пищеварительной системы. Активность этого участка возрастает во время физической нагрузки, смеха или кашля. Однако недавно ученые из Новой Зеландии выяснили, что ее роль значительно шире, чем считалось ранее.