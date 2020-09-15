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Главная Новости Здоровье наше тело В Японии установлен рекорд по количеству людей в возрасте старше 100 лет
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В Японии установлен рекорд по количеству людей в возрасте старше 100 лет

Больше 80 тысяч человек, которые старше 100 лет

сегодня, 18:55
Автор:

Любовь Блажко

Пожилые люди, которым исполнилось больше 100 лет, установили новый рекорд. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны. В Японии живет больше 80 тысяч человек в почтенном возрасте, передает издание expert.

В Японии установлен рекорд по количеству людей в возрасте старше 100 лет

Японцы - долгожители планеты. Фото: unsplash

На данный момент эта страна является одной из первых по количеству долгожителей. Сейчас в ней проживает 80 450 людей, чей возраст больше 100 лет. Только за предыдущий год показатель улучшился на 9 176 человек. Большинство из этого списка – женщины. 88 процентов или 70 975 пожилых женщин. Также известно, что самой старшей уже исполнилось 117 лет, она проживает в префектуре Фукуока. А самому старшему мужчине уже 110 лет, он живет в префектуре Нара. 

Секрет своей долгой и здоровой жизни японцы не скрывают. Они убеждены в том, что правильное питание, регулярные физические нагрузки, а также позитивный взгляд на жизнь сделают пребывание на Земле счастливым и долгим. 

В ежедневном японцев меню есть много рыбы и водорослей. Именно они являются источником йода, фосфора и Омега-3. Сладости они могут позволить себе крайне редко. Вместо них долгожители предпочитают свежие овощи и фрукты. Капуста, редька, виноград, яблоки, мандарины, дыня – все это можно увидеть в любом доме в Японии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем заключается секрет долголетия японцев.


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