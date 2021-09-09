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В стране уже ничто не остановит резкого всплеска заболеваемости COVID-19 - эпидемиолог

Андрей Александрин говорит, что второе лето подряд была упущенная возможность подготовки детсадов и школ к эпидемии

9 сентября 2021, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева

К сожалению, в нашей стране уже быстро растет количество новых случаев ковиду. Вспышка опасного инфекционного вируса возникнет из-за того, что здесь плохо сработали педагоги и не завершили надлежащей профилактической и подготовительной работы школ и садиков к эпидемии. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал заведующий национальной экспертной группы по информационному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин,

В стране уже ничто не остановит резкого всплеска заболеваемости COVID-19 - эпидемиолог

Коронавирус в Украине (фото из открытых источников)

Он отметил, что очень быстро провести подготовку, чтобы перейти в "желтую зону" наше государство не сможет.

По словам специалиста, все дела нужно начинать и завершать вовремя. Быстро быть готовыми к новой вспышке, резкому росту заболеваний и связанной с ними госпитализации не удастся. Потому что упущенное самое главное — время. Летом нужно было позаботиться о безопасности во время осенней эпидемии самых маленьких представителей образовательных учреждений.

Эпидемиолог придерживается мнения, что главные переносчики вируса — это дети. По той причине происходит увеличение количества заболевания, которое непросто остановить.

Врач подытожил, "что маленькие украинцы являются движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19". Поэтому медики именно из-за них  будут регистрировать все новые случаи растущего коронавируса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно . Выработать коллективный иммунитет от ковиду не удастся. По той причине, что даже привитые люди могут иметь в себе эту опасную инфекцию, которая каждый раз мутирует. Вакцинация — это только важная составляющая комплекса противоэпидемических средств.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/12527-koronavirus-uzhe-ne-ostanovit-epidemiolog-prognoziruet-rezkiy-podem-zabolevaemosti
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