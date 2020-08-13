В Одесской области обнаружили случай сибирской язвы: чем опасна эта болезнь

В Одесской области зарегистрировали случай сибирской язвы. Об этом информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Так, 7 июля в областной лабораторный центр сообщили о случае подозрения на сибирскую язву. А 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. Однако за медицинской помощью больной не обращался. Отмечается, что он занимается скупкой животных для последующей перепродажи. И только 7 августа больной обратился к врачу. Референс-лаборатория ЦОЗ выделила ДНК возбудителя сибирской язвы методом ПЦР.

Как известно, сибирская язва (Anthrax) - особо опасная острая инфекционная болезнь, вызываемая спороносной палочкой сибирской язвы, и протекает в зависимости от места внедрения возбудителя - в кожной или генерализованной (кишечной, легочной, септической) форме.

Инфекция относится к зоонозам, то есть человек инфицируется или от зараженного животного, или от контакта с кожей и шерстью. Основной источник инфекции - это больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. Животные заражаются от инфицированных пищи или воды.

Заметим, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Заражение человека сибирской язвой возникает после проникновения возбудителя через поврежденную кожу (царапины, ссадины, мелкие порезы) или слизистые оболочки. Обычно это происходит при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, или при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, а также при употреблении в пищу мяса больных животных и через укусы кровососущих насекомых.

Инкубационный период заболевания длится в среднем 2-3 дня, возможны колебания от нескольких часов до 8-14 суток. Поскольку в организм инфекция попадает через кожу или слизистые, существует три формы сибирской язвы: кожная, легочная или кишечная.

Обычно заболевание начинается остро: в первые часы температура тела резко повышается до 38-40 градусов, возникает слабость. Кроме того, может развиться заражение крови (сепсис).

Основные признаки сибирской язвы:

- сильная головная боль

- высокая температура,

- общее недомогание;

- карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд;

- сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы)

- удушье (при легочной форме);

- диарея с примесью крови (при кишечной форме);

- режущие боли в животе (в случае кишечной формы);

- рвота с примесью крови (при кишечной форме).

Однако врачи уверяют: своевременное лечение гарантирует выздоровление. Но помните, что заболевание имеет тяжелое течение и может привести к смерти больного.

Ранее стало известно, сколько людей в Украине заболели ВИЧ и СПИД в прошлом месяце.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!