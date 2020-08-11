В Украине за последний месяц зафиксировали более 1,3 тысячи случаев ВИЧ

За последний месяц в Украине зафиксировано более 1,3 тысячи случаев вируса иммунодефицита человека. Такую информацию сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.

Всего в июле обнаружили 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции. СПИД диагностировали у 366 пациентов, а 171 человек умер от СПИДа.

Сообщается, что пути инфицирования ВИЧ в Украине в прошлом месяце были такие:

- гетеросексуальный - 783;

- гомосексуальный - 29;

- парентеральный - 533;

- от матери к ребенку - 177, (отмечается, что у большинства детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);

- неизвестный - три.

В ЦОЗ отмечают, что человеку с ВИЧ следует как можно быстрее принимать антиретровирусную терапию. Сообщается, что за последние пять лет в Украине охват антиретровирусной терапией вырос почти вдвое - с 56 до 102 тысяч человек, а содержание в терапии через год и больше с момента ее начала возросло с 69% до 88%. Как объясняется в сообщении, лечение ВИЧ не дает размножаться вирусу в организме, способствует восстановлению иммунитета и защищает организм от болезней, опасных для людей с ослабленной иммунной системой.

Добавим, что в этом году было выделено более 207 млн грн на финансирование услуг по профилактике ВИЧ, уходу и поддержки пациентов, живущих с этим вирусом.

Ранее сообщалось, что нельзя делать перед прохождением теста на коронавирус .

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