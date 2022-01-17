В Минздраве назвали общие симптомы СOVID-19 и гриппа

Грипп и коронавирусная инфекция имеют как много общего, так и отличительного. Определить, чем именно болен человек, можно только с помощью тестирования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Facebook.

В Минздраве назвали общие симптомы у СOVID-19 и гриппа - фото из открытых источников

Грипп и коронавирус — респираторные заболевания, которые могут передаваться от человека к человеку. Кроме того, заболевания могут проходить как бессимптомно, так и иметь тяжелые последствия, вплоть до летальных.

В Министерстве здравоохранения также назвали симптомы, которые характерны и для гриппа, и для COVID-19. Это: повышенная температура тела, лихорадка, кашель, насморк и заложенность носа, одышка, боль в горле, мышцах, головная боль, быстрая утомляемость и расстройства желудочно-кишечного тракта. Потеря обоняния и вкуса также можно встречать при двух заболевания, но чаще во время коронавируса.





В Минздраве также объяснили, что отличает грипп и коронавирусное заболевание. В первую очередь, COVID-19 способен вызвать более серьезные последствия для здоровья человека и он распространяется быстрее гриппа.

Диагноз при коронавирусе устанавливается только по результатам тестирования, а само заболевание длиться дольше. Две болезни имеют разные причины возникновения.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что вакцинация против коронавируса не сможет защитить от гриппа, равно как прививка от гриппа не защищает от COVID-19. При этом прививаться от двух болезней можно одновременно, но в разные руки.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что Комаровский рассказал, при каких симптомах ОРВИ нужно обязательно обращаться к врачу.





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