Пробиотики — это полезные бактерии, которые живут в кишечнике и поддерживают в нем нормальную микрофлору. Но по словам исследователей, они также помогают в лечении некоторых воспалительных процессов.

в лечении каких заболеваний помогут пробиотики (фото из открытых источников)

Ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и выяснили, что определенный штам "дружественных" бактерий, а именно Lactobacillus acidophilus способны восстановить целостность стенок кишечника, то есть укрепляют его барьер. Авторы исследования изучили более 20 разных видов пробиотиков и подтвердили, что вышеназванный штамм снижает воспалительный процесс в толстой кишке и способствует заживлению колита.

Эксперты отметили, что штамм Lactobacillus acidophilus можно применять для лечения некоторых заболеваний, которые связаны с хроническими воспалениями желудочно-кишечного тракта. Но нужны дополнительные исследования на эту тему.

Пробиотики применяют при расстройствах пищеварения, которые могут быть и не связаны с приемом антибиотиков. Эти препараты помогают подавить рост патогенной микрофлоры, восстановить баланс бактерий в кишечнике.

Напомним, что пробиотики очень нужны нашему организму, потому что укрепляют иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы, а также препятствуют развитию многих заболеваний. Есть много препаратов, которые содержат эти бактерии, но пополнить их запас можно и с помощью обычных продуктов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что желудочно-кишечный тракт человека населяют сотни триллионов микробов, и они необходимы для поддержания здоровья не только кишечника, но и работы всего организма. Исследователи говорят, что от состояния этого органа зависит не только физическое, но и эмоциональное самочувствие человека.

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