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Почему здоровье кишечника критически важно для организма

Кишечник играет важную роль в поддержании общего здоровья

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Желудочно-кишечный тракт человека населяют сотни триллионов микробов, и они необходимы для поддержания здоровья не только кишечника, но и работы всего организма. Исследователи говорят, что от состояния этого органа зависит не только физическое, но и эмоциональное самочувствие человека.

Почему здоровье кишечника критически важно для организма

Почему здоровье кишечника важно для организма (фото из открытых источников)

Эксперты назвали три физических проявлений кишечной микрофлоры:

Жировые отложения

Бактерии, живущие в кишечнике, контролируют реакцию организма на углеводы, превращая их в жир или в энергию. Если хотите, чтобы жировых отложений было меньше, нужно сделать так, чтобы "хорошие" бактерии в кишечнике преобладали над "плохими". Ведь при нарушениях микрофлоры пища неправильно усваивается и не полностью расщепляется, в результате появляется лишний вес. Чтобы этого не произошло, обогащайте рацион разнообразной растительной пищей.

Воспаление

Вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также воспаление и изменение состава бактерий может "дырявый кишечник" (синдром повышенной кишечной проницаемости). Это заболевание, при котором бактерии и частицы переваренной еды попадают в кровь через, сверхпроницаемые "дырявые" кишки. В таких случаях, организм активизирует иммунный ответ, способный вызвать воспаление. Чтобы избежать этой проблемы, нужно улучшить свой рацион, добавив в него пробиотики, увеличивающие количество "хороших" бактерий. 

Работа мозга и психическое здоровье

Исследователи заявляют о том, что стресс и нервное напряжение может серьезно отразиться на работе кишечника, ведь не просто так его называют "вторым мозгом". При постоянном стрессе может наблюдаться вздутие и другие расстройства пищеварения, так что нужно беречь и укреплять свое психическое здоровья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить кишечник после антибиотиков.


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Источник: https://live-up.co/5-prichin-pochemu-zdorove-kishechnika-kriticheski-vazhno-dlya-organizma/
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