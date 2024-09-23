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В каком возрасте на теле увеличивается количество родинок

От чего зависит количество родинок на теле

сегодня, 11:50
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Кречмаровская Наталия

Родинки или невусы являются обычным явлением на коже человека. Они могут появляться в любом возрасте, но больше их образуется в детстве и подростковом возрасте. Согласно данным Американской академии дерматологии, большинство родинок появляются до 20 лет, хотя некоторые могут появляться и позже.

В каком возрасте на теле увеличивается количество родинок

Иллюстративное фото

Портал "Комментарии" рассказывает об основных факторах, влияющих на появление родинок:

Генетика играет ключевую роль в определении количества родинок, которые могут появиться на теле. Если у родителей много родинок, то вероятность того, что у детей их будет много, тоже высока.

Солнечное излучение также является важным фактором. Ультрафиолетовые лучи могут стимулировать образование новых родинок, особенно в детстве и подростковом возрасте, когда кожа более чувствительна к солнцу. Поэтому важно защищать кожу от чрезмерного воздействия солнца, используя солнцезащитные кремы и одежду.

Гормональные изменения могут влиять на образование родинок. К примеру, во время беременности или подросткового возраста, когда уровень гормонов меняется, может появиться больше родинок. Это объясняется тем, что гормоны могут стимулировать активность меланоцитов – клеток, производящих пигмент меланин, образующий родинки.

С возрастом количество новых родинок обычно уменьшается. После 30 лет новые родинки появляются реже, а некоторые из существующих могут исчезать или изменяться. Это связано с тем, что активность меланоцитов снижается с возрастом.

Следовательно, наибольшее количество родинок появляется в детстве и в подростковом возрасте, а после 30 лет их образование значительно уменьшается.

Однако следует помнить о важности проверки своих родинок и обращаться к дерматологу в случае любых изменений, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

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