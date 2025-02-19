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Употребление кофе имеет свои плюсы и минусы: эксперты объяснили, в чем дело

Регулярное употребление кофе улучшает кровообращение и стимулирует работу печени, что особенно полезно даже при гепатите.

сегодня, 10:30
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Автор:
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Клименко Елена

Специалисты провели детальный анализ многочисленных исследований, что позволило получить более полное представление о преимуществах и недостатках кофе. Одним из основных преимуществ является улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы.

Употребление кофе имеет свои плюсы и минусы: эксперты объяснили, в чем дело

Употребление кофе. Фото: из открытых источников

Согласно исследованиям, средняя чашка кофе содержит больше полифенольных антиоксидантов, чем какао или чай (как черный, так и зеленый). В частности, речь идет о хлорогеновой и кофейной кислотах, защищающих клетки от повреждений и окислительного стресса, тем самым замедляя процессы старения.

Кроме того, регулярное употребление кофе улучшает кровообращение и стимулирует работу печени, что особенно полезно даже при гепатите. Другие положительные эффекты включают снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, заболеваний почек, диабета и хронических заболеваний дыхательных путей.

Одним из важных результатов исследования является то, что изучение группы людей из 10 европейских стран показало, что любители кофе имели на 25% меньше шансов умереть в течение 16 лет наблюдения.

Однако есть и недостатки, среди которых риск развития зависимости из-за чрезмерного потребления, а также опасность передозировки. Это может привести к перевозбуждению, отрицательному воздействию на надпочечники и симптомов, таких как головная боль, тревога, раздражительность и усталость.

Другие проблемы включают тошноту, рвоту и диарею. Кофеин может усугубить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, проявляющейся изжогой, отрыжкой и тошнотой.

Кроме того, напиток влияет на мышцы, гормоны, нейротрансмиттеры и нервную систему. Эти эффекты могут быть особенно выражены у людей с сахарным диабетом или заболеваниями сердца. Смешивание кофе со сливками и сахаром может привести к избытку калорий, что затрудняет процесс похудения. Лучше всего добавлять стевию для уменьшения калорийности.

Как уже писал портал "Комментарии", специалистам за время проведения масштабного исследования удалось установить, какие способы приготовления бодрящего напитка полезны, а какие – вредны для здоровья человека.



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Источник: https://dailynews.kyiv.ua/zdorov-ya/eksperti-pererahuvali-plyusi-i-minusi-vzhivannya-kavi-2/
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