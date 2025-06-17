Уникальная ходьба поможет дольше не стареть: это может сделать каждый

В мире распространяется новый фитнес-тренд – японская ходьба. Отмечается, что этот уникальный метод тренировки имеет значительные преимущества для здоровья с минимальным оборудованием и временем.

Японская ходьба. Иллюстративное фото

Японскую ходьбу разработали профессор Хироши Носе и доцент Шидзуэ Масуки из Университета Шинсю в Мацумото, Япония, пишет издание Independent. Ходьба базируется на основе интервальных чередований быстрой и медленной ходьбы – по три минуты каждая. Продолжительность тренировки – не менее 30 минут, тренироваться советуют четыре раза в неделю.

"Ходьбу с более высокой интенсивностью следует выполнять на уровне, который является "несколько сложным". На этом уровне еще можно разговаривать, но вести полноценный разговор будет сложнее. Ходьба с низкой интенсивностью должна выполняться на "легком" уровне. На этом уровне разговор должен быть комфортным, хотя и немного более обременительным, чем разговор без усилий", — пишет издание.

Отмечается, что японская ходьба имеет большие преимущества для здоровья. Результаты исследования, проведенного в 2007 году, проведенном в Японии, показали, что участники заметили снижение массы тела и артериального давления. Долгосрочное исследование также показало, что японская ходьба помогает сохранять силу тела и физическую форму.

"Эти улучшения здоровья также свидетельствуют о том, что японская ходьба может помочь людям жить дольше, хотя это еще не было изучено непосредственно", — пишет издание.

Напомним, портал "Комментарии" писал, по данным исследователей, чтобы улучшить здоровье сердца и легких, стоит тренироваться утром. Причина выбора именно этого времени суток связана с циркадными ритмами или естественными 24-часовыми часами организма.



