Уникальная ходьба поможет дольше не стареть: это может сделать каждый

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Кречмаровская Наталия
В мире распространяется новый фитнес-тренд – японская ходьба. Отмечается, что этот уникальный метод тренировки имеет значительные преимущества для здоровья с минимальным оборудованием и временем.
Японская ходьба. Иллюстративное фото
Японскую ходьбу разработали профессор Хироши Носе и доцент Шидзуэ Масуки из Университета Шинсю в Мацумото, Япония, пишет издание Independent. Ходьба базируется на основе интервальных чередований быстрой и медленной ходьбы – по три минуты каждая. Продолжительность тренировки – не менее 30 минут, тренироваться советуют четыре раза в неделю.
Отмечается, что японская ходьба имеет большие преимущества для здоровья. Результаты исследования, проведенного в 2007 году, проведенном в Японии, показали, что участники заметили снижение массы тела и артериального давления. Долгосрочное исследование также показало, что японская ходьба помогает сохранять силу тела и физическую форму.
Напомним, портал "Комментарии" писал, по данным исследователей, чтобы улучшить здоровье сердца и легких, стоит тренироваться утром. Причина выбора именно этого времени суток связана с циркадными ритмами или естественными 24-часовыми часами организма.
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