Умываться холодной водой опасно: к чему это может привести

Умывание холодной водой иногда рекомендуется для улучшения кровообращения, закаливания и повышения тонуса кожи. Однако регулярное использование холодной воды для умывания может иметь нежелательные последствия для здоровья кожи, кровеносной и даже нервной системы.

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Кожа имеет естественный липидный барьер, защищающий ее от воздействия внешних факторов и обезвоживания. Умывание холодной водой может сужать поры и уменьшать естественную секрецию кожного сала, что приводит к сухости и раздражению.

Люди с чувствительной или проблемной кожей (в частности, страдающие розацеа или акне) могут испытывать ухудшение симптомов из-за холодной воды. Она может вызвать красноту, воспаление и повышенную чувствительность кожи.

Резкое охлаждение кожи может вызвать сужение кровеносных сосудов, что может привести к временному повышению АД. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может привести к риску сосудистого спазма или даже инсульта.

Сужение сосудов под влиянием холодной воды может уменьшать приток кислорода и питательных веществ к коже и мышцам, что может вызвать бледность, онемение и усталость.

Контакт с холодной водой может активировать симпатическую нервную систему, вызывающую выброс кортизола (гормона стресса). Это может привести к тревожности, головным болям и снижению концентрации внимания.

Регулярное использование холодной воды может сделать организм более чувствительным к температурным перепадам, что увеличивает риск переохлаждения в холодное время года.

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