Умер самый старый человек на планете: сколько ей было лет

20 августа, самый старый человек в мире, испанка Мария Браньяс Морера, умерла во сне в возрасте 117 лет. О смерти Марии Браньяс сообщила ее семья.



Умерла Мария Браньяс – самый старый человек. Фото из открытых источников

Мария Браньяс родилась в США в 1907 году, однако впоследствии переехала в Испанию. Как супердолгожительница Браньяс пережила две мировые войны и две мировые пандемии — испанского гриппа и коронавируса.

Браньяс, которая последние два десятилетия жила в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура на северо-востоке Испании, предупредила в социальных сетях, что в последнее время чувствует себя "слабой". Впоследствии ее семья сообщила о смерти 117-летней женщины.

"Мария Браньяс ушла от нас. Она умерла, как хотела: во сне, спокойно и без боли. Мы всегда будем помнить ее за ее советы и доброту", — сообщила семья Браньяс о смерти супердолгожительницы.

Книга рекордов Гиннеса официально признала статус Браньяс как самого старого человека в мире в январе 2023 года. Это произошло после смерти французской монахини Люсиль Рендон, которой на тот момент было 118 лет.

После смерти Браньяс старейшим живым человеком в мире стала японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года. На данный момент ей исполнилось 116 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Браньяс на свой 117-й день рождения рассказала о секретах своего долголетия.

Также "Комментарии" писали о смерти старейшего мужчины на планете и пятерке самых старых людей за всю историю человечества. Рекордсменкой стала француженка, прожившая 122 года. Она единственный человек, проживший более 120 лет.



