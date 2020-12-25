Уменьшить риск заражения COVID-19 в десять раз: как это сделать

Эксперты назвали способ, который может снизить риски заражения COVID-19 как минимум в 10 раз. И самое интересное, что о нем знает абсолютно каждый из вас – это ношение медицинской маски.

Маска. Фото: unsplash

Так, медики заявляют, что было проведено не одно исследование, которое подтвердило данный факт. Статья об этом опубликована в журнале The Guardian.

Медицинская маска является эффективным средством защиты при разговоре с другим человеком, при кашле (тогда частички вируса будут вам не страшны). Согласно словам специалистов, такой способ защиты можно назвать беспроигрышным, потому что он работает на 99,9 процентов.

Также был проведен научный эксперимент, в котором ученые удалось установить следующее. Женщина, которая будут стоять на расстоянии двух метров от кашляющего мужчины, подвергается большой опасности, если этот самый мужчина без маски. Потому как нее может попасть в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем когда он бы стоял за 50 сантиметров от нее, но в маске.

"Нет никаких сомнений в том, что маски для лица значительно уменьшают рассеяние потенциально зараженных вирусом капель", — сказали эксперты.

Стоит добавить, что речь идет о частицах диаметром более 170 микрон, ведь именно такого размера вирус SARS-CoV-2. А если говорить о больших каплях, то ношение медицинской маски снижает риск на 99,9 процентов, резюмировали ученые.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно принимать витамин С и цинк при коронавирусе. Эксперты утверждают, что в борьбе с коронавирусом главную роль играет иммунитет. Именно по этой причине многим пациентам прописывают пить витамины С и D, а также цинк.

Иммунолог и аллерголог Татьяна Бондаренко в своем интервью для издания "Факты" рассказала, почему так важно принимать эти витамины во время лечения вирусных болезней.

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