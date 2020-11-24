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Как защищают маски, если их поры гораздо больше, чем размер любой бактерии

Вся правда о том, почему нужно носить маски

сегодня, 21:12
Автор:

Любовь Блажко

Самые крупные вирусы – вирусы рода Pithovirus – достигают всего полтора микрона. Тогда как средний размер пор в обычной маске – около 80 микронов. Так каким образом маска защищает нас? Давайте выясним. 

Как защищают маски, если их поры гораздо больше, чем размер любой бактерии

Как защищают маски. Фото: unsplash

Оказывается, что эффективность фильтрации зависит не только от размера пор, она повышается за счет дополнительных слоев. Из этого исходит вывод, что большое количество слоев в маске – самая надежная защита от вирусов.

Специалисты объясняют, что вирусы двигаются на по прямой, а хаотично, потому что сталкиваются с другими частицами. И когда начинает происходить такое "беспорядочное" движение, то у вирусов повышаются шансы попасть в ловушку вашей маски. 

Кроме того, хорошо известная нам маска N95 способна фильтровать частицы размером до 0,3 микрон. Потому материал, из которого она сделана существенно отличается от материала, который используют для изготовления хирургической маски. Для N95 используют нетканое полипропиленовое волокно, которое в процессе заряжается электроспиннингом.  Например, если бы вы натерли свои волосы о кончик шариковой ручки, а затем приклеили бы к нему кусочек бумаги – вот с чем можно сравнить этот процесс. 

Получается, что волокна маски заряжаются отрицательно, и когда начинается то самое хаотичное движение, то происходит самый надежный процесс фильтрации. Именно поэтому маска – лучший способ защититься от вирусов и бактерий, резюмируют эксперты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, смешные фото, которые показывают, на что люди готовы, чтобы не носить маски. 





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Источник: https://www.popmech.ru/editorial/646273-kak-zashchishchayut-maski-esli-ih-pory-gorazdo-bolshe-chem-razmer-lyuboy-bakterii/?from=main_photo
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