Украину накроет магнитная буря красного уровня: что нужно знать

Согласно информации, обнародованной Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в конце недели Украину накроет магнитная буря красного уровня. Она будет длиться на протяжении 16 и 17 января, а также может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых граждан. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Украину накроет магнитная буря: что нужно знать - фото из открытых источников

Отмечается, что пик магнитной бури припадет на воскресенье, 16 января. Но пожилым и людям, чувствительным к метеоявлениям, нужно быть готовыми, что самочувствие ухудшится уже в субботу.

Эксперты отметили, что предстоящая магнитная буря достигнет красного уровня G1. Она считается слабой, однако это не помешает ей влиять на состояние здоровья некоторых категорий населения. Кроме того, такие явления способны оказывать влияние на работу систем связи и электротехники. Ученые ожидают, что с понедельника, 17 января, буря пойдет на спад.

Магнитные бури могут по-разному влиять на человека, однако наиболее распространенными проявлениями считают головную боль, скачки артериального давления, бессонницу, быструю утомляемость и сопровождающее чувство слабости, тошноту, ломоту в теле и другие неприятные симптомы.

В дни воздействия магнитных бурь эксперты рекомендуют отказаться от употребления спиртного, жареной и жирной пищи, а также следить за режимом сна. Необходимо больше времени уделить пешим прогулкам на свежем воздухе и, по возможности, отдыху.

Ранее портал "Комментарии" писал, что врачи следует внимательно отнестись к состоянию здоровья, если человек постоянно испытывает негативное влияние магнитных бурь. Возможно, таким образом организм реагирует на не диагностированные патологии.

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