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Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты

Геомагнитная буря может негативно влиять на наше самочувствие

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце нового года. Это произойдет еще не скоро – примерно в середине января. Процессы колебаний магнитного поля нашей планеты вызываются вспышками солнца и могут произойти 16 января, пишет "Униан".

Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты

Магнитные бури в январе (фото из открытых источников)

Но эти процессы, обладающие способностью колебаться, оказывают плохое влияние не только на то, как качественно работают современные системы связи. Даже минимальное колебание передает плохие импульсы самочувствию метеозависимых пациентов.

Когда наступает период увеличенной активности солнца, многие ощущают разные болевые симптомы. В первую очередь, болит голова, также присутствуют симптомы головокружения и тошноты, напоминает о себе боль в спине, повышается артериальное давление, обостряются задавненные хронические болячки. Негативное влияние колебаний магнитного поля больше всего испытывают старшие жители и будущие мамы.

По словам врача-невролога столичной городской клинической больницы №7 Александра Зарицкого, пациентам, испытывающим постоянное влияние магнитных бурь, нужно регулярно обследовать свой организм. Возможно, именно так организм в этот период реагирует на невыявленные патологии.

В такое время нужно оставить всю тяжелую работу на потом, уменьшить умственную нагрузку. Просто сделать себе выходной, сократив порядок рабочего дня и найти время для отдыха или прогулки на свежем воздухе.

Пациенты жалуются, что в такое время магнитных колебаний голова раскалывается, поэтому нужно сначала измерить свое давление. Выпить чашку крепкого кофе. Но не зацикливаться на самолечении, а обратиться к врачу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Землю накроют магнитные бури.


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Источник: https://www.unian.ua/science/geomagnitni-buri-v-sichni-koli-bude-nayblizhcha-magnitna-burya-novini-11645143.html
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