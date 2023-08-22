Украинка восемь месяцев жаловалась на кашель: врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких

Жительница Львова обратилась в амбулаторно-поликлиническое отделение Центра легочного здоровья и пожаловалась на длительный кашель, который со временем приводил к рвоте. Врачи провели детальное обследование женщины и выявили причину в части зуба, который попал в легкие пациентки.

Львовянка жаловалась на кашель восемь месяцев из-за зуба в легких. Фото из открытых источников

Медицинское учреждение сообщило, что женщина обратилась с жалобой на постоянный и изнуряющий кашель, который длился восемь месяцев. После осмотра пациентка была направлена на рентген-исследование, во время которого был обнаружен зуб в правой нижней части легкого. Как оказалось, пациентка не впервые обращалась в медицинские учреждения через постоянный кашель, однако женщина накануне родила и вскармливала ребенка грудью, поэтому процедуры с привлечением рентгена не проводили.

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Врачи выяснили, что зуб попал в бронхи женщины во время родов. Пациентка рожала путем кесарева сечения, а врачи выполнить экстренную процедуру интубации – манипуляция во время которой вставляют трубку в рот, чтобы обеспечить искусственную вентиляцию легких при анестезии. Вероятно, в этот момент часть зуба попала в легкие женщины.

Центр легочного здоровья сообщил, что медики провели местную анестезию и удалили инородное тело из легких пациентки.

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