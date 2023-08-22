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Украинка восемь месяцев жаловалась на кашель: врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких

Женщина обратилась в медицинское учреждение из-за продолжительного кашля. Медики провели анализы, удивившие их и пациентку.

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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Жительница Львова обратилась в амбулаторно-поликлиническое отделение Центра легочного здоровья и пожаловалась на длительный кашель, который со временем приводил к рвоте. Врачи провели детальное обследование женщины и выявили причину в части зуба, который попал в легкие пациентки.

Украинка восемь месяцев жаловалась на кашель: врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких

Львовянка жаловалась на кашель восемь месяцев из-за зуба в легких. Фото из открытых источников

Медицинское учреждение сообщило, что женщина обратилась с жалобой на постоянный и изнуряющий кашель, который длился восемь месяцев. После осмотра пациентка была направлена на рентген-исследование, во время которого был обнаружен зуб в правой нижней части легкого. Как оказалось, пациентка не впервые обращалась в медицинские учреждения через постоянный кашель, однако женщина накануне родила и вскармливала ребенка грудью, поэтому процедуры с привлечением рентгена не проводили.


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Врачи выяснили, что зуб попал в бронхи женщины во время родов. Пациентка рожала путем кесарева сечения, а врачи выполнить экстренную процедуру интубации – манипуляция во время которой вставляют трубку в рот, чтобы обеспечить искусственную вентиляцию легких при анестезии. Вероятно, в этот момент часть зуба попала в легкие женщины.

Центр легочного здоровья сообщил, что медики провели местную анестезию и удалили инородное тело из легких пациентки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за халатности врача колумбийка 10 лет страдала от боли в животе. Врач после операции оставил иглу с нитью в теле пациентки.

Также "Комментарии" писали о британце, пострадавшем от укуса бродячего кота. После обращения в медицинское учреждение врачи обнаружили в инфицированных тканях новый вид опасных бактерий.



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Источник: https://www.facebook.com/cph.lviv/posts/pfbid0w92QBrQ75SZ21peTTnzYNr6PuS3JGJuTaGLruGezEF9PxHGjBqcvgnJUyfYiXAkPl
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