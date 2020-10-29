Ученые заявили, что температура человеческого тела постепенно снижается

Эксперты заявили о том, что за последние 200 лет температура тела значительно снизилась. Так, если раньше нормой считалась отметка 37, то сейчас она опустилась до 36,4, передает издание korrespondent.

Температура человеческого тела постепенно снижается. Фото: unsplash

Этот факт удалось установить ученым из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, которые узнали, что температура начала постепенно падать в популяциях по всему миру. Они пока не нашли точного ответа на вопрос, почему так происходит.

Немецкий врач Карл Вундерлих около 200 лет назад выяснил, что нормальной температурой тела является 37°C. Но в современном мире этот показатель стал немного иным.

Известно, что Великобритании 3 года назад средняя температура тела здорового человека была 36,6°C, а в 2019 году в калифорнийском городе Пало-Альто она опустилась до 36,4°C.

Чтобы выяснить причины этого, специалисты длительный период времени наблюдали за народностью цимане в Боливии. Как выяснилось, каждый год температура человеческого тела снижалась на 0.05°C. Ученые предполагают, что это могло случиться из-за того, что у людей гораздо реже стали появляться хронические воспалительные процессы, которые повышают температуру. Но они добавили, что температура снизилась и у абсолютно здоровых людей, поэтому тяжело найти только одну универсальную причину снижения температуры.

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