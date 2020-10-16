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Врач рассказала, каким градусником лучше всего измерять температуру

Лучше отказаться от использования ртутных градусников, уверена специалист

сегодня, 16:28
Автор:

Любовь Блажко

Врач-терапевт Ольга Кошубина рассказала, каким термометром лучше всего измерять температуру. Потому как не все приборы покажут вам точный результат, передает издание lenta. 

Врач рассказала, каким градусником лучше всего измерять температуру

Каким градусником лучше всего измерять температуру. Фото: unsplash

Специалист уверена в том, что ртутные градусники являются не совсем надежными, поэтому лучше отдать предпочтение другим устройствам. Например, приобрести инфракрасный термометр в виде специальных полосок, которые нужно клеить на лоб. Или же есть одноразовые пластиковые измерительные термометры, которые выглядят как соски для малышей. Но лучше всего использовать градусник, который будет "пищать" после того, как измеряет температуру, говорит эксперт. 

"Не все знают, что после звукового сигнала доставать термометр не следует, нужно подождать пару минут. Об этом пишут производители в инструкции, но у людей, как правило, срабатывает рефлекс: раз запищало, надо сразу смотреть. Лучше всего подождать пару минут после звукового сигнала, чтобы убедиться в точности результата", — подытожила Ольга. 

Тем не менее, врач отметила, что практически каждый прибор имеет определенные плюсы и минусы, поэтому лучше определить индивидуально для каждого, каким термометром пользоваться. 

Ранее "Комментарии" рассказывали об интересном факте о ртутном градуснике. 


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