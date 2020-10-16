Врач рассказала, каким градусником лучше всего измерять температуру

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Любовь Блажко
Врач-терапевт Ольга Кошубина рассказала, каким термометром лучше всего измерять температуру. Потому как не все приборы покажут вам точный результат, передает издание lenta.
Каким градусником лучше всего измерять температуру. Фото: unsplash
Специалист уверена в том, что ртутные градусники являются не совсем надежными, поэтому лучше отдать предпочтение другим устройствам. Например, приобрести инфракрасный термометр в виде специальных полосок, которые нужно клеить на лоб. Или же есть одноразовые пластиковые измерительные термометры, которые выглядят как соски для малышей. Но лучше всего использовать градусник, который будет "пищать" после того, как измеряет температуру, говорит эксперт.
Тем не менее, врач отметила, что практически каждый прибор имеет определенные плюсы и минусы, поэтому лучше определить индивидуально для каждого, каким термометром пользоваться.
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