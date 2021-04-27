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Ученые заявили, что чрезмерная гигиена вредит здоровью

Дерматолог Ник Лоуэ заявил, что ежедневное принятие душа или ванной может пагубно повлиять на здоровье

27 апреля 2021, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек должен следить за личной гигиеной, а значит держать свое тело и одежду в чистоте. Но насколько часто это нужно делать — вопрос индивидуальный.

Ученые заявили, что чрезмерная гигиена вредит здоровью

Почему нельзя мыться каждый день (фото из открытых источников)

Современные дерматологи говорят, что чрезмерная гигиена может даже приносить больше вреда, чем пользы. 

Врач Ник Лоуэ отметил, что необязательно принимать ежедневно водные процедуры с использованием различных гелей и современных мочалок, потому что человек смывает с себя слой, который защищает кожу от проникновения вредных микроорганизмов.

Исследователь наблюдал за кожей пациентов в одной из лондонских больниц и доказал, что горячая вода с мылом, если пользоваться ими регулярно, снимают естественную защиту кожи, приводят к ее высушиванию, трещинам и возникновению инфекций. 

Дерматолог также предупредил об опасности воронок для душа. По его словам, они являются рассадником бактерий и микробов, которые могут навредить здоровью, причем не только через кожные покровы.

Такого мнения придерживается и другой эксперт — Норман Пейс, который во время исследования доказал, что воронки для душа могут содержать аэробные бактерии. Когда они наполняются водой, эти микроорганизмы выталкиваются наружу и попадают в организм. 

Конечно же, все индивидуально, ведь если у человека есть аллергическая реакция, то ему нужен особый уход за кожей и частые водные процедуры. 

Напомним, американские исследователи заявили, что есть часть тела, которую мыть не рекомендуется, чтобы себя не травмировать. И это — уши. Их неправильная чистка может привести к серьезным проблемам и травматизму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, вредно ли мыть голову каждый день.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/news/47887nadmirna-gigiena-shkodit-zdorovyu.html
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Обусуждения

den

27 апреля 2021, 22:03

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