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Эксперты назвали часть тела, которую не нужно мыть

Эксперты назвали часть тела, которую не желательно мыть, поскольку она самостоятельно очищается

сегодня, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Вы будете удивлены, но оказывается есть часть тела, которую эксперты не рекомендуют мыть, чтобы себя не травмировать. И это — уши.

Эксперты назвали часть тела, которую не нужно мыть

Какую часть тела мыть не рекомендуется (фото из открытых источников)

Американские исследователи опубликовали в журнале данные, которые свидетельствуют о том, что неправильная чистка ушей может привести к серьезным проблемам и травматизму. Врач Крис Джатая говорит, что наши уши умеют самоочищаться. Мелкие волоски из ушного прохода самостоятельно выталкивают ушную серу, поэтому не обязательно использовать ватную палочку, потому что она может повредить барабанную перепонку, а можно затолкнуть ушную серу еще глубже. То же касается пальцев, которые мы используем, чтобы помыть уши во время приема душа.

Исследователи проанализировали данные более 263 тысяч детей, у которых были травмы барабанной перепонки, отит, инфекции и закупорка ушной серы. И в 73% случаях это было связано с неправильным использованием ватной палочки и чисткой ушей. 

Врач говорит, что уши достаточно легко сполоснуть водой или же использовать ватный тампон, чтобы убрать грязь и серу сверху, а внутрь уха лезть ни пальцами, ни посторонними предметами не рекомендуется. 

Напомним, что волосы нуждаются в регулярном и своевременном уходе, тогда они будут красивыми, мягкими и шелковистыми. Американский дерматолог рассказала, как часто нужно мыть волосы, чтобы они не теряли свой блеск и структуру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи назвали вещи, после взаимодействия с которыми, обязательно нужно мыть руки. Такая простая гигиеническая процедура предотвратит развитие болезнетворных бактерий.


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Источник: https://www.gqitalia.it/lifestyle/article/parte-del-corpo-che-non-dovremmo-mai-lavare
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