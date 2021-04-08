Эксперты назвали часть тела, которую не нужно мыть

Вы будете удивлены, но оказывается есть часть тела, которую эксперты не рекомендуют мыть, чтобы себя не травмировать. И это — уши.

Какую часть тела мыть не рекомендуется (фото из открытых источников)

Американские исследователи опубликовали в журнале данные, которые свидетельствуют о том, что неправильная чистка ушей может привести к серьезным проблемам и травматизму. Врач Крис Джатая говорит, что наши уши умеют самоочищаться. Мелкие волоски из ушного прохода самостоятельно выталкивают ушную серу, поэтому не обязательно использовать ватную палочку, потому что она может повредить барабанную перепонку, а можно затолкнуть ушную серу еще глубже. То же касается пальцев, которые мы используем, чтобы помыть уши во время приема душа.

Исследователи проанализировали данные более 263 тысяч детей, у которых были травмы барабанной перепонки, отит, инфекции и закупорка ушной серы. И в 73% случаях это было связано с неправильным использованием ватной палочки и чисткой ушей.

Врач говорит, что уши достаточно легко сполоснуть водой или же использовать ватный тампон, чтобы убрать грязь и серу сверху, а внутрь уха лезть ни пальцами, ни посторонними предметами не рекомендуется.

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