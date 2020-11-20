Ученые выяснили, с какой частотой обновляется наш организм

Организм человека — сложная биологическая система, в которой все органы и подсистемы связаны между собой и взаимодействуют. Ученые в ходе масштабного исследования выяснили, с какой частотой клетки организма обновляются, ведь у каждого органа свой цикл регенерации.

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Специалисты отметили, что чаще всего обновляются клетки головного мозга, которые отвечают за когнитивные навыки (обучение, мышление, память и т. д.). Чем больше человек изучает новой информации, тем динамичнее происходит процесс регенерации его клеток.

Второе место по частоте обновлений занимает кровь, ее клетки обновляются за 120-150 суток. Кровь состоит из эритроцитов, лейкоцитов и других компонентов, которые отличаются по своей структуре и выполняют разные функции.

На третьем месте — кожа. Эпидермис — верхний ее слой обновляется за пару недель. Но этот процесс происходит постепенно и незаметно. Лишь с возрастом он слегка замедляется.

Клетки слизистой оболочки желудка заменяются на протяжении 3-5 дней. Что касается печени, то ее клетки регенерируют за 1-1,5 года. При потере более 70% гепатоцитов, орган может обновиться за 3-4 месяца. А вот на полное восстановление костной ткани потребуется 7-10 лет.

Сердце обновляется медленнее остальных. В среднем за один год восстанавливается только 1% клеток.

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