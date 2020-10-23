5 мифов о женском организме, в которые вы до сих пор верите

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Седлецкая Татьяна
Фото: mamadeti.ru
Слепая вера в мифы, которые передаются из поколения в
поколение, может привести к неправильным решениям, которые касаются вашего
здоровья в целом. Ведущие медицинские эксперты делятся некоторыми распространенными
заблуждениями, от которых давно пора отказаться.
Миф:
менструация – способ очищения организма от бактерий
Некоторые люди думают, что менструация — это способ
очищения организма от скопившихся бактерий и инфекции. Во время менструального цикла
в матке образуется толстая оболочка, подготавливая тело к потенциальной
беременности. Если оплодотворение не произошло, примерно через 14 дней оболочка
самоликвидируется. Менструальные выделения состоят из клеток слизистой оболочки
матки и крови из артерий матки. Таким образом, хотя состав менструальной крови
немного отличается от крови других частей тела, она определенно не очищает весь
организм.
Миф:
нельзя забеременеть во время менструации
Хотя это маловероятно, но беременность во время
менструации все же остается возможной. Время от времени у женщин наблюдается ранняя
или поздняя овуляция, независимо от наличия менструальных выделений в этот
момент. Используйте приложение для отслеживания овуляции, чтобы избежать факта
нежелательной беременности.
Миф:
противозачаточные средства — единственное решение от ПМС
Многие женщины начинают принимать противозачаточные
средства в молодом возрасте, чтобы справиться с болезненными спазмами и акне. Хотя
синтетические гормоны в небольших дозах могут облегчить симптомы ПМС, они не
устраняют основную причину проблемы. Обязательно проконсультируйтесь со своим
врачом, чтобы заранее решить все потенциальные проблемы и получить надлежащее
лечение.
Миф:
у женщин, которые проводят много времени вместе, синхронизируются менструальные
циклы
Когда вы начали жить с соседкой по комнате, вам казалось,
что у вас совпадают месячные? На самом деле, физическая близость к другим
женщинам не влияет на время или частоту менструального цикла. Врачи утверждают,
что нет ни одного медицинского исследования, которое подтверждало бы данный
домысел.
Миф:
диета не влияет на симптомы менструации
Если в вашем рационе не содержится нужного количества
овощей, полезных жиров и белков, это влияет на все системы организма, включая и
менструацию. Исследования показывают, что исключение молочных продуктов и сои
может помочь уменьшить воспаление, связанное с менструальной болью. Отказ от
кофеина и алкоголя, которые лишают вас таких питательных веществ, как магний,
также поможет уменьшить спазмы во время критических дней.
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