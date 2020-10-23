5 мифов о женском организме, в которые вы до сих пор верите

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Слепая вера в мифы, которые передаются из поколения в поколение, может привести к неправильным решениям, которые касаются вашего здоровья в целом. Ведущие медицинские эксперты делятся некоторыми распространенными заблуждениями, от которых давно пора отказаться.

Миф: менструация – способ очищения организма от бактерий

Некоторые люди думают, что менструация — это способ очищения организма от скопившихся бактерий и инфекции. Во время менструального цикла в матке образуется толстая оболочка, подготавливая тело к потенциальной беременности. Если оплодотворение не произошло, примерно через 14 дней оболочка самоликвидируется. Менструальные выделения состоят из клеток слизистой оболочки матки и крови из артерий матки. Таким образом, хотя состав менструальной крови немного отличается от крови других частей тела, она определенно не очищает весь организм.

Миф: нельзя забеременеть во время менструации

Хотя это маловероятно, но беременность во время менструации все же остается возможной. Время от времени у женщин наблюдается ранняя или поздняя овуляция, независимо от наличия менструальных выделений в этот момент. Используйте приложение для отслеживания овуляции, чтобы избежать факта нежелательной беременности.

Миф: противозачаточные средства — единственное решение от ПМС

Многие женщины начинают принимать противозачаточные средства в молодом возрасте, чтобы справиться с болезненными спазмами и акне. Хотя синтетические гормоны в небольших дозах могут облегчить симптомы ПМС, они не устраняют основную причину проблемы. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы заранее решить все потенциальные проблемы и получить надлежащее лечение.

Миф: у женщин, которые проводят много времени вместе, синхронизируются менструальные циклы

Когда вы начали жить с соседкой по комнате, вам казалось, что у вас совпадают месячные? На самом деле, физическая близость к другим женщинам не влияет на время или частоту менструального цикла. Врачи утверждают, что нет ни одного медицинского исследования, которое подтверждало бы данный домысел.

Миф: диета не влияет на симптомы менструации

Если в вашем рационе не содержится нужного количества овощей, полезных жиров и белков, это влияет на все системы организма, включая и менструацию. Исследования показывают, что исключение молочных продуктов и сои может помочь уменьшить воспаление, связанное с менструальной болью. Отказ от кофеина и алкоголя, которые лишают вас таких питательных веществ, как магний, также поможет уменьшить спазмы во время критических дней.

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