Ученые выяснили, почему у больных COVID-19 появляются тромбы

Ученые из Университета медицины и медицинских наук RCSI провели соответствующие исследования и установили почему тромбоз является причиной смерти людей, больных на коронавирус, информирует MedicalXpress. Исследования медиков появилось в научном журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis. Ученые уже проанализировали предварительные данные о том, что сгустки в крови является частой причиной смерти пациентов с COVID-19.

Тромбоз у больных коронавирусом (фото с открытых источников)

Чтобы понять разобраться в ситуации, почему именно у носителей коронавирусной инфекции образуются тромбы, представители Университета медицины и медицинских наук работали с образцами крови, которые взяли у пациентов с коронавирусом, лежащих в отделении интенсивной терапии больницы Бомонт в Дублине.

По словам представителей медицинской научного сообщества, вся причина в том, что серьезно нарушен баланс между молекулой, что вызывает свертывание, которую называют фактором фон Виллебранда (VWF), и ее белком-регулятором ADAMTS13. От этого больше всего страдают больные с тяжелой формой COVID-19.

Далее ученые установили, что по сравнению с контрольными группами в крови пациентов с COVID-19 были высокие уровни молекул VWF, способствующие свертыванию, и более низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови. Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые привели к снижению ADAMTS13.

По словам доктора Джейми О'Салливан, автора-корреспондента исследования и преподавателя Королевского колледжа хирургов в Ирландии, проделанная работа будет способствовать тому, чтобы "быстрее понять механизмы, которые вызывают серьезные тромбы у пациентов с COVID-19 и имеют решающее значение для разработки более эффективных методов лечения".

Важно, что ученый настаивает на необходимости новых дополнительных исследований, которые проведут в дальнейшем его коллеги. Это поможет выяснить наиболее эффективный метод решения этой важной для человечества проблемы.

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